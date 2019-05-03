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Этим четырем знакам Зодиака хронически не везет в любви
Звёзды оказывают сильное влияние на нашу совместимость с другими людьми, а также счастье в личной жизни, пишет Звёзды оказывают сильное влияние на нашу совместимость с другими людьми, а также счастье в личной жизни, пишет from-ua.
Кому же оказывается сложнее остальных построить крепкие и длительные отношения?
1. Рак
Эти люди чересчур эмоциональны. У всех нас бывают, что называется, плохие дни, но у Раков настоящий талант устраивать трагедию на пустом месте. Кроме того, представителям этого знака может потребоваться много времени, чтобы залечить сердечные раны после расставания.
2. Козерог
Они часто встречают идеального спутника жизни в неподходящее время, или же влюбляются в не самых удачных кандидатов, когда их сердце свободно. Ещё одна проблема Козерога — пессимистичный взгляд на жизнь. Он может считать, что у отношений нет будущего, даже когда всё складывается как нельзя лучше.
3. Рыбы
Представители этого знака гиперчувствительны, из-за чего их избранникам приходится быть с ними крайне осторожными, чтобы ненароком не обидеть. Мысль о том, что партнёр может их предать — даже если причин так думать нет — способна надолго выбить Рыб из колеи.
4. Дева
Эти личности склонны критиковать и осуждать других, что неприемлемо в любых отношениях. Не то чтобы Девы считали себя совершенством, просто они ждут, что безупречным будет их партнёр. Мало кто сможет выдержать постоянную оценку и критику в свой адрес.
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака, личная жизнь
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