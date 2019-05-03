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Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая
Астролог Влад Росс рассказал, как лучше провести начало мая, чтобы не попасть в опасную ситуацию, передает Главред.
"1-4 мая сложится очень жесткий квадрат между Меркурием (планетой поездок и взаимоотношений с обществом) и Плутоном (планета катастроф), поэтому в эти дни не стоит отправляться в какие-либо поездки и путешествия.
Майские праздники лучше провести дома, потому что высока вероятность непредвиденных и нехороших ситуаций. В частности, в состоянии алкогольного опьянения можно кому-то нанести ножевые ранения. Однако возможны и разные другие неблагоприятные ситуации. Так что лучше отказаться от поездок и дальних перелетов", - объяснил он.
По его словам, 3 мая будет весьма благоприятным днем для ведения судебных разбирательств и решения судебных дел.
"Этот день будет удачным для того, чтобы подавать иски, привлекать к ответу обидчиков, поскольку, в целом, будут хорошо идти юридические дела", - отметил эксперт.
Теги: Донбасс, гороскоп, опасность, астролог, май
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