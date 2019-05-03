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Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину
Как сообщает replyua.net, в последнее время появилось очень много споров, а также экспертных мнений касаемо того, будет ли полномасштабная российская агрессия в отношении Украины или нет? Ветеран АТО, блогер Алексей Петров, комментируя информацию, в своем блоге пишет, несомненно любое мнение, пусть очень профессиональное, или же полностью дилетантское, не имеет ничего общего с истиной. И что будет на самом деле знает лишь только Всевышний, но все же, предположить уже можно.
По мнению Петрова, полномасштабной войны, с применением всего спектра вооружений не будет и все разговоры о Третьей мировой, как минимум, очень преждевременные. Алексей Петров считает, что Россия сейчас не в состоянии воевать с целой страной – ни экономически, ни, тем более, ментально. Действительно, русские могут провести военную операцию. Сил для молниеносного удара хватает, вот только, что дальше? Тем более ВСУ – это далеко не те голые и босые, на скорую руку собранные подразделения пятилетней давности. И во, что агрессору выльется такой «вояж», предсказать не решится никто. Сюда можно прибавить оперативный резерв и гражданское население, готовое взять в руки оружие.
Ветеран АТО подчеркивает, мало того, технический потенциал нашей армии совершил огромный прыжок, но и это не суть важно, хотя имеет огромный вес. Когда «Ольха» начнет над головой рассыпать «почки», будет совсем не до шуток. Важно другое, а именно количество солдат и офицеров, имеющих реальный боевой опыт. И вот здесь мы намного впереди оккупантов. Про фактор своей земли и говорить не стоит. Первая Чеченская компания тому пример. Хотя вайнахи практически не имели тяжелого вооружения.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война
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