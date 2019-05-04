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Кирпич на голову: знаки Зодиака, которым грозит опасность в мае
Астролог Влад Росс составил гороскоп на май-2019 и назвал главных неудачников месяца. Он назвал четыре знака Зодиака, которым следует быть острожным в этом месяце, пишет Главред.
Рак - 1 место
Ракам будет не везти больше всего. В их зодиакальный знак во второй половине месяца войдет Марс, что будет значить ломание судьбы и повышенную травмоопасность. У Раков будут возможные самые неблагоприятные и опасные для них ситуации: например, шел-шел по улице – сломал ногу, или кирпич на голову упал... Крайне высокая травмоопасность! Кроме того, у Раков возможны разрушительные взаимоотношения в семье, браке, потому возрастет опасность развода. Также возможна потеря земельного участка и махинации, связанные с покупкой недвижимости.
Козерог - 2 место
У Козерогов в мае возможно жесткое противостояние другим, высокая конфликтность, трудности в коммуникации. Козерогам лучше воздержаться от поездок в другие страны, поскольку там их непременно будут ждать большие проблемы со взаимопониманием. Лучше представителям этого знака не метаться и никуда не ездить, а оставаться в Украине, в том месте, где они живут.
Весы - 3 место
Представителей этого знака тоже ждет сложный период. Весы рискуют в мае разругаться с мужем (или женой), вплоть до развода. Потому им лучше все воспринимать спокойнее. Также Весов могут ждать несчастные случаи, связанные с химическими веществами или водой. У Весов большая угроза утоплений, потому им нужно быть очень осторожными на водоемах! Также у Весов могут возникать противоречия с коллегами и начальством, потому на работе следует быть весьма внимательными.
Овен - 4 место
Над Овнами в мае нависнет серьезная угроза неожиданно обанкротиться, прогореть. Овны – это, как правило, рискованные люди. Вот и в этом месяце они могут задумать какое-то дело, но результат их не порадует, все получится с точностью до наоборот. Так что май для Овнов будет сложным, с крутыми поворотами событий месяцем, прежде всего – в плане финансовых и денежных дел. Овнам лучше не рисковать. Кроме того, у представителей этого знака Зодиака возможны различные неожиданные ситуации с соседями и родственниками: они могут разругаться, серьезно поспорить или просто утратить взаимопонимание.
Теги: Донбасс, несчастье, знаки Зодиака, май
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