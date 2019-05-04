Поминальные дни 2019: что категорически нельзя делать

04.05.2019 13:12

Радоница, гробки, проводы, поминальные или родительские дни – так в православном календаре называют специальные даты, когда верующие вспоминают усопших, пишут Подробности.

Радоница в 2019 году выпадает на вторник, 7 мая. В этот день нужно пойти на кладбище, чтобы отметить Воскресение Христово с умершими родственниками, поделиться с ними радостью от того, что Христос воскрес, а смерть и зло были побеждены.

Обычаи поминальных дней

Накануне родительской субботы православные христиане идут в церковь – именно вечером в пятницу и утром в субботу в церквях читается великая панихида, посвященная поминовению умерших. По устоявшейся традиции, люди подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души.

По традиции, окно в доме в этот день оставляют открытым, дабы дух покойного родственника мог беспрепятственно попасть в жилище и навести родню.

Что святить в церкви на Радоницу 2019

Поскольку время Великого поста после Пасхи уже закончилось, в церковь можно принести практически любые продукты и напитки, кроме алкогольных. Также не следует приносить мясо и продукты на его основе. Еда обычно просто отдается нуждающимся.

Что нельзя делать на Поминальные дни

Убирать могилы и красить ограды на кладбище лучше заранее, а в этот день просто принести цветы, помолиться, поставить в храме свечу за упокой.

Нельзя заниматься тяжелой физической работой, копать огород. По поверьям, всё, посаженное на огороде в этот день, будет плохо всходить и расти.

В день Радоницы и на протяжении всей поминальной недели нельзя называть усопших покойниками. Считается, что они сейчас всё слышат, поэтому лучше говорить "родственники", "близкие".

Запрещается пить и курить на кладбище. В этот день нельзя также ругаться, сквернословить.

Ничего не нужно нести в дом с кладбища. Если найдете во дворе венок или цветы с кладбища, землю или рассыпанную соль, нужно все это вымести до ближайшего перекрестка.

Считается, что маленьким детям и беременным женщинам лучше вовсе не ходить на кладбище. Лучше вместо этого пойти в храм.