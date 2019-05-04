Таинственное проклятие убивает: трупы моделей находят один за другим

04.05.2019 17:09

За последнюю неделю, как минимум, три известные красавицы погибли при загадочных обстоятельствах, пишет Политека.

Все началось с участницы конкурса красоты «Мисс Франция» и модели Морган Роллан.

Трагедия произошла 26 апреля, когда девушка ехала на велосипеде с другом по местности региона Пеи-де-ла-Луар. На дорогу неожиданно выехал автомобиль, и пара попыталась уйти от столкновение. Известная модель свернула в сторону, но пропала под проезжающий мимо трактор.

Сообщалось, что первой на место ЧП прибыла бригада пожарной, однако к тому моменту у француженки остановилось сердце и ее не удалось спасти.

Потусторонние силы не остановились на этом и следующей жертвой стала модель и телеведущая Каролин Биттенкурт, которая трагически погибла на отдыхе. Трагедия случилась в Бразилии. 37-летняя красавица утонула, пытаясь спасти двоих щенков, упавших за борт.

Известно, что Каролин каталась на яхте у побережья бразильского Сан-Паулу. На судне с моделью находились ее супруг Жорже Сестини, а также питомцы. После того, как собак сильным ветром сдуло в воду, Биттенкурт бросилась спасать любимцев.

Жорже прыгнул в воду вслед за женой, но вытащить ее из воды уже не смог. В результате мужчине пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить. Спасательная бригада отправилась на поиски тела модели. Тело Каролин Биттенкурт нашли в понедельник, 29 апреля.

Третьей в списке жертв оказалась красавица Фатими Давила, которая в 2006 году выигрывала «Мисс Уругвай». Сообщается, что тело известной модели обнаружили в одном из отелей Мехико

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В местной прокуратуре сообщили, что Фатими Давила прибыла в Мексику из Уругвая 23 апреля для прохождения собеседования. По факту гибели победительницы красоты «Мисс Уругвай-2006» было заведено уголовное дело. Причины смерти Фатими Давилы не называются.

Однако, по информации местных СМИ, полицейские не исключают вероятность того, что известная модель покончила с собой в номере отеля.

Стоит отметить, что это не первая смерть известной модели за последнее время, поэтому в СМИ ходят слухи о проклятье, которое преследует известных красавиц. Накануне на отдыхе трагически погибла модель Каролин Биттенкурт, а за пару дней до этого под трактор попала участница конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан.