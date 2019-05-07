Держите себя в руках: астролог составила гороскоп с 6 по 12 мая

07.05.2019 08:17

Астролог Василиса Володина поможет вам стать удачливее на грядущей неделе. Советы астролога будут полезными для представителей каждого Знака Зодиака, ведь в календаре май, время расцвета весны и перемен к лучшему, пишет from-ua.

Овен

У Овнов могут начаться некоторые проблемы в начале недели, но не нужно распутывать этот клубок, потому что есть дела поважнее. Например, звезды хотят, чтобы представители этого Знака вышли за пределы зоны комфорта, а также очистились от негативных мыслей. Семь чувств и эмоций способны разрушить здоровье и удачу. Именно они в начале недели и будут представлять наибольшую опасность.

Для Овнов начинается период, когда злободневные вопросы могут, как это ни странно, спасти от проблем. Обязанности и рутинные дела помогут справиться со стрессами и переживаниями. Если что-то пойдет не так в любви или в финансовой сфере, то следует продолжать заниматься повседневными задачами и не сбавлять обороты.

Телец

У Тельцов будет довольно насыщенная неделя, со взлетами и падениями. Период этих самых падений начнется на выходных. Суббота и воскресенье окажутся во власти деструктивной энергии звезд и планет. Справиться с плохим настроением помогут пять отличных способов вернуть себе силы. Победить лень можно при помощи окружающих людей — они могут подарить мотивацию и энтузиазм.

Домашние хлопоты в выходные окажут очень позитивное воздействие на нервную систему Тельцов. На буднях лучше не раскрывать свои карты никому — нужно держать все планы в тайне до тех пор, пока они не притворятся в жизнь. Так будет значительно проще адаптироваться к новым поворотам судьбы и взаимодействовать с окружающими людьми.

Близнецы

Близнецам для восстановления энергетики в неблагоприятные дни можно сделать свой дом местом силы. В самом начале недели для этого нужно организовать хотя бы поверхностную уборку, выбросить весь мусор, навести порядок. В родных стенах Близнецов будет копиться много позитивной энергии, особенно 8 мая. В целом неделя окажется довольно динамичной и насыщенной.

Звезды предостерегают людей этого Знака Зодиака от опрометчивых поступков. Прежде чем принимать какое-то важное решение, нужно его как следует обдумать и взвесить. В этом случае мнение окружающих не должно быть определяющим. Стоит полагаться на собственную мудрость и на интуицию.

Рак

Звезды могут сделать Раков довольно сентиментальными в период с 6 по 12 мая. Это значит, что рожденные под данным Знаком люди будут чаще опираться на чувства, а не на логику. Ни в любви, ни в делах такой подход не станет верным. Наоборот, он может отбросить Раков назад. Стоит проявить сдержанность, самостоятельность, стойкость. Без этих качеств не ни удастся покорить мир, ни завоевать чье-то сердце.

Также астролог советует не браться за все сразу. Многозадачность Ракам лишь навредит, потому что внимание постоянно будет рассеиваться. Браться за новые дела стоит лишь по завершении текущих. Настроиться на нужную волну в области работы и денег помогут аффирмации на успех и богатство. Мысли должны быть направлены только на победу, так как времени на сомнения попросту не будет.

Лев

Львам для достижения максимально возможных результатов во всех сферах жизни предстоит избавиться от негатива. Справиться с тягостными чувствами помогут пять эффективных способов. Чистое сознание и желание что-то делать — это всё, что необходимо для успеха. Звезды и планеты настроены очень позитивно, поэтому никаких неожиданных неурядиц с 6 по 12 мая не ожидается.

Впрочем, ворох дурных мыслей остановить будет непросто, поэтому уже с первых минут понедельника лучше следить за направлением своих мыслей. Очень поможет Львам уединение и общение с самыми приятными людьми. Хорошие люди есть везде — нужно лишь довериться своему чутью, чтобы привлечь их или сблизиться с ними.

Дева

Девам рекомендуется обратить внимание на семь основных вещей, которые могут разрушать жизненную энергию человека. Сейчас звезды и планеты находятся в диссонансе, который породит массу неурядиц. Велика вероятность того, что в жизни этих людей начнется черная полоса, но благодаря внутреннему равновесию и вниманию к себе её получится обойти.

Нужно сфокусироваться на личных делах и проблемах. Это не значит, что звезды советуют становиться эгоистами. Это лишь означает, что следует быть внимательнее к здоровью, отдыхать, говорить «нет» там, где это нужно. Люди сами могут справиться со своими проблемами, а сейчас времени на безответную доброту нет. Можно заключить сделку о взаимной помощи — это хороший выбор.

Весы

У каждого из Знаков есть свои ужасные привычки. У Весов эти привычки могут вернуться или обостриться ближе к концу недели. Чтобы этого не произошло, необходимо держать себя в руках. Разумеется, делать это не всегда получается, поэтому придется просить о помощи кого-нибудь из близких или друзей. Поддержка со стороны сейчас очень важна для Весов, поэтому им не стоит от нее отказываться ни под каким предлогом.

Правда, впадать в крайности тоже не надо, поскольку надеяться на окружающих и их мудрость нельзя без критического подхода. В любой из сфер нужна максимальная ответственность и желание контролировать процесс развития событий, так как сомнения или негативные мысли могут дать о себе знать в самый неподходящий момент, испортив только что начавшиеся отношения или важный проект на работе.

Скорпион

Представителям этого Водного Знака предстоит много работать и заниматься делами на этой неделе. Именно поэтому в период с 6 по 12 число желательно знать, как избавиться от лени и апатии, повысив свою энергетику. Благо, что звезды и планеты постараются помочь, ведь они окажутся в довольно хорошем положении. 9 мая — самый активный и позитивный день недели. Четверг будет временем открытий, приятных сюрпризов.

Неделя отметится большой удачей в любви. Тут тоже понадобится желание принимать участие, а не просто быть наблюдателем. Важно проходить этап за этапом, без форсирования событий. В амурных делах спешка равна проигрышу, но и бездействие приведет к проблемам.

Стрелец

Добиваться желаемого людям любого Знака мешают десять основных негативных установок. Стрельцам нужно взять себя в руки в понедельник с самого утра. Нельзя допустить потери веры в себя, силы духа. Если в делах финансовых и рабочих нужна максимальная активность, то в любви можно просто закинуть удочку: важно прощупать почву, прежде чем ступать на нее.

Это значит, что спешить не стоит. Может показаться, что пришла пора знакомиться с родителями, играть свадьбу или жить вместе, но звезды торопят события, потому что находятся далеко не в самом лучшем положении. Нужно узнать человека как можно лучше, прежде чем делать какие-то выводы.

Козерог

Козерогам стоит обратить внимание на новые знания. Звезды хотят сделать так, чтобы Козероги научились чему-то новому, познали что-то интересное. По этой причине они улучшат память этих людей, их наблюдательность и любознательность. Полезно будет помечтать о чем-то прекрасном, заняться новым делом, найти новое увлечение.

Что касается работы и любви, то в этих двух сферах многое будет зависеть от окружения. Нужно избегать контактов с мстительными Знаками Зодиака. Лишние проблемы сейчас очень не к месту. Нужно общаться с теми, кто лишен какого-либо негатива по отношению к Козерогам: это позволит сохранить хорошее настроение и удачу.

Водолей

Поиски новой и дополнительной мотивации — вот первоочередная цель и задача на ближайшие семь дней. Медитация на снятие стресса и тревогипоможет успокоиться и оптимизировать поиски вдохновения и энтузиазма для работы и любовных приключений. В отношениях уже сложившихся Водолеям придется заняться анализом собственных ошибок, поговорить со второй половинкой, поинтересоваться мнением любимого человека о себе.

А в деловой сфере Водолеям предстоит столкнуться с некоторыми мелкими непредвиденными пробелами. Это будет в начале недели, поэтому в понедельник и вторник лучше всегда под рукой иметь план «Б». Помощь коллегам и партнерам позитивно скажется на авторитете, но не нужно углубляться в альтруизм — свои дела тоже важны.

Рыбы

У Рыб сейчас начинается период повышенной нервозности и утомляемости. Избавиться от стресса и усталости поможет эффективная медитация. Также астролог советует больше отдыхать, меньше напрягаться и не встревать в конфликты на работе, учебе или дома. Не нужно бурно обсуждать свои жизненные принципы, спорить с кем-то. Самодостаточные Рыбы почувствуют себя сильными и успешными.

В конце недели возможны резкие перепады настроения, особенно с пятницы на субботу. Из-за этого могут происходить необратимые и неуправляемые события. Нужно приготовиться к тому, что что-то может разочаровать, расстроить, лишить уверенности. Это хороший повод занять оборонительную позицию.