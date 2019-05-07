Все рубрики раздела
- Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог09:51
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, пойдет ли Зеленский на диалог с Путиным09:12
- Важно знать: что нельзя делать на Радоницу08:35
- Держите себя в руках: астролог составила гороскоп с 6 по 12 мая08:17
- Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии20:01
- Супрун рассказала об опасности антисептиков для рук15:30
- Как нужно правильно мыть руки13:15
- Назван продукт, спасающий от ожирения10:45
- Какой хлеб самый полезный07:30
- Диетологи объяснили, какие углеводы не помешают похудеть20:00
Важно знать: что нельзя делать на Радоницу
Многие люди не задумываются, что даже в современном мире существуют правила и запреты на Радоницу. Они появились не из-за поверий и народных традиций, а из православных канонов. Те, кто о них не знают, совершают ошибки, которые не одобряются Церковью. Получается, что из-за незнания люди попросту делают то, что строго запрещено, тем самым совершая грех, пишет from-ua. Одна из таких ошибок — забытая молитва. Усопшим не столь важно, как выглядит их могилка, но им важна молитва. Лишившись тела, человек не может покаяться, и лишь молитвы родных могут донести до Господа просьбы о прощении.
Запреты на Радоницу
На Радоницу нельзя принимать алкоголь и уж тем более злоупотреблять им. Трапеза 7 мая должна быть скромной.
Строго воспрещается приносить на могилы спиртное, а также курить и выпивать на кладбище.
Не рекомендуется оставлять на могилках угощения для покойных — лучше раздать их нуждающимся. Умершим важна молитва.
Запрещено копать, сажать, заниматься физической работой, потому что народом было отмечено, что данные действия не приносят никаких плодов.
Запрещается забирать вещи с кладбища и приносить их домой (это правило актуально всегда, не только на Радоницу).
Беременным женщинам и матерям с новорожденными лучше воздержаться от визита на кладбище.
Ни в коем случае нельзя ругаться, скандалить, пререкаться, вспоминать старые обиды, обвинять покойных. Радоница — радостный праздник, когда эмоции должны быть положительными.
Нельзя безутешно рыдать и впадать в уныние. Уныние считается грехом. Радоницу принято отмечать без слез и горечи, а к упокоившимся приходят для того, чтобы разделить радостную весть и прочесть молитвы.
Вспомнить дурным словом умершего в такой день — большой грех.
Теги: Донбасс, праздник, молитва, кладбище, приметы
- Позволь себе рождественскую роскошь - общение с Богом и близкими!
- Как отмечают Первомай в разных странах мира: с субпродуктами на палочках под сакурой и барбекю на балконе
- Фотособытия недели (6-12 мая): Открытия памятников, кубков и сезона урожая
- Встречаем Пасху: как разговеться в Воскресение Христово
- Посещать кладбища на Пасху и в праздники не стоит и нужны ли искусственные цветы - разъяснения священнослужителя
- Иностранцы и дончане: главные различия
- Мариуполь засыпал «снег». ВИДЕО11:43
- Армия РФ ударила по мирному Троицкому из минометов: ВСУ заставили боевиков считать "200-х"11:32
- Члены НВФ нанесли удар по Троицкому и понесли серьезные потери10:51
- Сутки в зоне ООС: оккупанты устроили 12 обстрелов10:30
- Известный минометчик "ЛНР" самоликвидировался на Донбассе: в Сети показали фото фигуранта "Миротворца"09:32
- Известный террорист "ЛНР" совершил самоубийство08:51
- Подрыв или подмыв: Как спустя два года выглядит рухнувший корпус университета в Донецке07:58
- Члены НВФ обстреляли поселок на Луганщине: мины упали в 100 м от школы21:31
- Коминтерново попало под обстрел: повреждены жилые дома20:17
- Порошенко обнародовал потери Украины из-за агрессии РФ18:20
- В России назвали приоритетную причину крушения самолета в «Шереметьево»11:45
- Мариуполь засыпал «снег». ВИДЕО11:43
- Армия РФ ударила по мирному Троицкому из минометов: ВСУ заставили боевиков считать "200-х"11:32
- Радоница 2019: что можно и нельзя делать, правила и традиции11:08
- Члены НВФ нанесли удар по Троицкому и понесли серьезные потери10:51
- Сутки в зоне ООС: оккупанты устроили 12 обстрелов10:30
- Стала известна правда о бунте Зеленского против Рады: сделано срочное заявление10:07
- Украинский стартап обвинил Apple в недобросовестной конкуренции10:00
- Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог09:51
- Известный минометчик "ЛНР" самоликвидировался на Донбассе: в Сети показали фото фигуранта "Миротворца"09:32
- Новый президент проведет ревизию законности деятельности Порошенко, - политолог09:51
- Российские паспорта в «Л-ДНР»: Эксперт рассказал, пойдет ли Зеленский на диалог с Путиным09:12
- Важно знать: что нельзя делать на Радоницу08:35
- Держите себя в руках: астролог составила гороскоп с 6 по 12 мая08:17
- Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии20:01
- Супрун рассказала об опасности антисептиков для рук15:30
- Как нужно правильно мыть руки13:15
- Назван продукт, спасающий от ожирения10:45
- Какой хлеб самый полезный07:30
- Диетологи объяснили, какие углеводы не помешают похудеть20:00
- Зеленский подготовил новую реформу: «Сколько в этом месяце вы заплатили государству?»
- Тревожные данные о судьбе Донбасса. Пушилина в срочном порядке вызвали на ковер к Путину
- Через полдня танки будут уже в Киеве: украинцев ошарашили надвигающейся опасностью
- Команда Зеленского анонсировала «сюрприз» для украинцев: «замешан Порошенко»
- Эксперт спрогнозировал, как сложатся отношения между Украиной и РФ при Зеленском
- Наемник из России рассказал, как в ДНР убили информатора из СБУ. ВИДЕО
- Луценко отдадут под суд: подробности скандала
- Готовится ликвидация популярного украинского банка: что ждет вкладчиков
- «Как-будто я не с камерой, а с автоматом»: блогер спрашивал дончан о паспортах РФ
- Поминальные дни 2019: что категорически нельзя делать