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Медики рассказали, зачем пить стакан воды натощак
Названы пять полезных последствий употребления воды перед едой.
Приносит ли пользу стакан воды натощак? Да, однозначно. Правда он не «промывает кишечник», как пишут на некоторых сайтах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Стену.
Но с его помощью мы:
1. Восстанавливаем жидкость, которую вывели наши почки ночью.
Когда мы спим, организм находится в расслабленном состоянии, наши почки усиленно работают – выводят лишнюю жидкость в мочевой пузырь. Жидкость выходит и через кожу, особенно если жарко и сосуды расширены. Поэтому вполне естественно утром чувствовать жажду.
2. Вода запускает работу кишечника, но на уровне рефлексов.
Когда мы делаем глоток, рефлекторно активизируется нервная система кишечника, усиливается моторика желудка, тонкой, толстой и даже прямой кишки.
3. Вода натощак разжижает желудочный сок, убирает скопившуюся за ночь излишнюю кислотность.
4. Когда желудок и двенадцатиперстная кишка находятся в тонусе, то все, что мы принимаем – завтрак или лекарства, усваиваются лучше.
5. Существует глоточно-анальный рефлекс, когда мы глотаем, особенно утром натощак, быстрее идет утреннее естественное опорожнение кишечника.
Какой температуры должна быть вода?
Вода должна быть чуть теплая, не горячая. Горячая или холодная вода могут вызвать спазм желчевыводящей системы, особенно это опасно, ели есть камни или песок в желчном пузыре. Воду надо кипятить или пропускать через хороший фильтр.
Можно пить воду со святых источников. Эту воду не кипятят. Но подогреть ее до комнатной температуры, особенно если болеете, можно, просто добавив туда немного горячей воды. Хотя по поводу употребления воды из источников на каждом приходе своя традиция.
Что касается святой воды и просфоры. Следует принимать святыни перед утренним стаканом воды, благоговейно с молитвой.
Натощак многие принимают лекарства: постоянные, например, от давления, гипотиреоза, или курсом – антибиотики, желудочные средства. Их принимают после просфоры и запивают обычной водой. Святой водой запивать лекарства неблагочестиво.
Как влияет вода на пищеварение?
Об этом ведутся научные и псевдонаучные споры. Много ли надо пить воды? Как пить - до или после еды? Эти вопросы до конца не изучены.
Многое зависит от генетической предрасположенности человека, его индивидуального обмена веществ и жидкости. Поэтому нет универсального совета, каждый должен подходить к своему питьевому режиму внимательно, учитывая имеющиеся заболевания, скорость метаболизма, состояние выделительной системы, возраст, двигательный режим. Чаще всего человек сам чувствует, что для него полезно, иногда необходима консультация врача.
Теги: Донбасс, здоровье, вода, стакан
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