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Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить
Бессонница опаснее, чем многие думают.
Бессонница - проблема, с которой в течение жизни сталкивается практически каждый. Статистика утверждает: до 45% жителей планеты страдают от нарушений сна, причем в старших возрастных группах количество таких людей возрастает. Мы знаем о бессоннице, казалось бы, все: она не дает заснуть, изматывает, отбирает силы и энергию, превращая человека почти что в зомби. В то же время вокруг бессонницы существует и немало мифов, которые обязательно нужно разоблачить, чтобы не нанести вред здоровью, передает Хроника.инфо со ссылкой на medinfo.ua.
Миф 1. Бессонница ? это не проблема. Плохо поспал сегодня ? выспишься завтра!
Так могут говорить только люди, которые не сталкивались с бессонницей. «Выспаться завтра» в этом случае почти так же невероятно, как поймать жир-птицу или найти цветущий папоротник. Бессонница - это не эпизодический «недосып», а патология, от которой серьезно страдает центральная нервная система человека. Взрослому человеку, чтобы восстановиться после дневных забот, необходим здоровый полноценный сон в течение 7-8 часов.
Миф 2. Бессонница ? это когда не можешь заснуть. На самом деле бессонница многолика. Прежде всего, конечно, это трудности с засыпанием: если у здорового человека время засыпания составляет до 10 минут, то при бессоннице этот процесс может занимать 2-3 часа и даже больше. Еще одно проявление проблемы ? частые ночные пробуждения, как от любых (даже негромких) звуков, так и без внешних причин. Сон в этом случае прерывистый, и человек может даже не помнить, спал он или только пытался. К проявлениям бессонницы относятся также слабость и вялость после пробуждения.
Миф 3. Дневной сон может компенсировать бессонницу. Это не соответствует действительности. Организм человека полноценно восстанавливается только в ночное время. Даже если проспать днем столько же, сколько вы собирались спать ночью, эффект будет гораздо хуже. Дневной сон лишь дополняет, но не заменяет ночной.
Миф 4. С возрастом человеку нужно меньше сна, в этом случае бессонница уже не так страшна. На самом деле люди старшего возраста часто страдают бессонницей, их сон некрепок, поверхностен, фаза глубокого сна укорочена, они часто просыпаются. Из-за низкого качества сна человеку старшего возраста, чтобы высыпаться и быть бодрым, наоборот, потребуется больше времени.
Миф 5. Бессонницу не надо лечить. Это не так! Бессонница ? большая проблема для организма человека. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушения памяти, нездоровый цвет лица и невроз. Дальше ? больше. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды и ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. Страдает и репродуктивная система: у мужчин снижется количество сперматозоидов, у женщин происходят нарушения менструального цикла. А еще страдающий бессонницей владелец автомобиля рискует в какой-то момент просто заснуть за рулем, подвергая опасности и свою жизнь, и жизнь окружающих.
Делаем выводы
При нарушениях сна необходимо пересмотреть режим: постараться ложиться в одно и то же время, не наедаться на ночь, по возможности совершать перед сном небольшие спокойные прогулки. Помогут повысить качество сна и избавиться от бессонницы и мягкие снотворные средства, которые порекомендует врач. Современные препараты для лечения бессонницы не взывают привыкания, дневной сонливости, а некоторые из них обладают дополнительным антигистаминным (противоаллергическим) эффектом.
Теги: Донбасс, здоровье, бессонница
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