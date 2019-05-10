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Скорпионы заработают, Овны заболеют: гороскоп на 10 мая
Практически все знаки Зодиака в это время будут подстерегать неожиданности. Хотите знать, что вас ждет 10 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может неожиданно заболеть, кого ждут мелкие неприятности, а кому придется заниматься неприятными делами.
Овен
Овны сейчас особенно подвержены влиянию погодных факторов. Это отражается и на здоровье. Не забывайте заботиться о себе, сейчас вы запросто можете поймать какой-то вирус. Также есть риск травмироваться, будьте аккуратны.
Телец
Больших проблем не ждите, а вот мелкие неприятности вполне вероятны. Стоит настроиться на позитивную волну, хотя сделать это будет не просто. Не меняйте курс, вам нужно проявить упорство и сдержанность, иначе успеха не будет.
Близнецы
Близнецам придется заниматься делами, которые вам совсем не нравятся. Но, к сожалению, за вас никто другой не сможет все закончить. Наберитесь терпения, всем иногда нужно делать что-то не слишком интересное и приятное.
Рак
Для вас это благоприятный день, вы сможете преодолеть любые преграды. Смело беритесь за любые начинания и не бойтесь действовать. На любовном фронте вас также ждут успехи и победы, поэтому будьте смелее.
Лев
Вас ждет сильная конкуренция. Не стоит недооценивать своих соперников, они могут оказаться проворнее и опытнее вас. Действуйте оперативно, не давайте себе лениться и бояться. Иначе уступите свое место под солнцем кому-то другому.
Дева
Возможен серьезный прогресс в рабочей сфере, постарайтесь быть продуктивны и действовать активно. Если чувствуете усталость, сделайте небольшой перерыв, но не откладывайте дела надолго.
Весы
Только терпение сейчас поможет вам разобраться со всеми накопившимися делами. Не спешите и не пытайтесь перехитрить окружающих, вам все равно придется вернуться к тому, с чего вы сейчас начинаете. Не бросайте дела из-за лени.
Скорпион
Вам могут предложить прибыльную работу, но не спешите соглашаться. Если условия труда вас не устроят, отстаивайте свою позицию. Не позволяйте никому вас использовать.
Стрелец
Вы зачем-то будете пытаться самостоятельно усложнить себе жизнь. Если вам скучно, найдите себе более полезное занятие. Эмоциональные бури вас развлекут, но у них обязательно будут последствия.
Козерог
Постарайтесь не браться в этот день за новые проекты и всякие серьезные дела. Сейчас вам лучше сосредоточиться на своих чувствах, эмоциях и отношениях с близкими людьми. В семейном кругу может понадобиться ваша помощь, уделите время родным.
Водолей
Не стоит заниматься решением трудных задач, особенно финансовых. Вы можете продумать все до мелочей, но сейчас это мало чем поможет. Отвлекитесь, займитесь чем-то приятным и не трудным. Ваше будущее никуда от вас не убежит, не гонитесь за ним.
Рыбы
Только спокойствие сейчас поможет вам удержаться на плаву. Ваши скачки настроения могут серьезно испортить все планы, не поддавайтесь им. Также не стоит реагировать на обидные высказывания посторонних людей.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака
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