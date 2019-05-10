Стало известно, какого числа будет Троица в 2019 году

10.05.2019 21:24

Троица - один из главных христианских праздников. Православная церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха - первый день), а западные христиане - на 57 день. В этот день православные несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами, пишет from-ua.

Праздник посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа. Этот день также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.

В 2019 году православная Пасха припадает на 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.

Этот день является в Украине официальным выходным днем.