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Стало известно, какого числа будет Троица в 2019 году

10.05.2019 21:24
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Стало известно, какого числа будет Троица в 2019 году

Троица - один из главных христианских праздников. Православная церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха - первый день), а западные христиане - на 57 день. В этот день православные несут зеленые ветви, букеты луговых цветов. Цветы, что побывали в храме, обычно засушивают и хранят эти обереги за иконами, пишет from-ua.
Праздник посвящен сошествию Святого Духа на учеников Христа. Этот день также считается днем рождения Святой Вселенской соборной апостольской Церкви.
В 2019 году православная Пасха припадает на 28 апреля. Таким образом, дата Святой Троицы 2019 в Украине приходится на 16 июня, воскресенье.
Этот день является в Украине официальным выходным днем.



Теги: Донбасс, праздник, церковь, Троица
 
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