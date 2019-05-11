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Женские знаки Зодиака, постоянно влюбляющиеся в плохих парней
Практически у любой девушки есть шанс влюбиться в абсолютно неподходящего человека, но представительницы некоторых знаков Зодиака грешат этим куда чаще остальных. Они буквально не могут пройти мимо плохих парней, пишет from-ua.
И да, они прекрасно понимают, чем это может быть чревато. Вот только удержаться от этого не могут. И в лучшем случае быстро разочаровываются в конкретном человеке, а в худшем – вступают в токсичные отношения, которые серьёзно вредят их психике. Женщинам каких знаков Зодиака нужно быть особенно осторожными в этой ситуации, расскажет Joinfo.ua.
Овен
Вот тут ещё вопрос – кому больше не повезло, плохим парням или девушкам-Овнам. Потому как это не игра в одни ворота, а полноценное противостояние. Соревнование воли и харизмы. И никогда не знаешь, кто выйдет из него победителем. На стороне мужчин – опыт, на стороне дам-Овнов – задор, энергия и желание всё сделать по-своему. Зато не скучно. И можно не особо опасаться за последствия – Овны легко сбегают из токсичных отношений.
Близнецы
Несмотря на высокий интеллект, девушкам-Близнецам свойственна легкомысленность. Они совершенно не думают о будущем. Если с каким-то парнем им сейчас хорошо и интересно, то и прекрасно. Что будет дальше – никого не волнует. А зря. Впрочем, Близнецы очень легко расстаются с людьми, когда понимают, что прекращают получать от общения удовольствие. Так что для них это всего лишь очередное забавное приключение.
Скорпион
Скорпионам не интересны обычные люди. Точнее, интересны, но, скорее, как инструменты. А выстраивать отношения они предпочитают с равными – такими же страстными, оригинальными и бескомпромиссными. Им хочется, чтобы страсти кипели. И они кипят. Более того – Скорпионы одни из немногих, кто может реально укротить плохого парня и получить желаемое. Мало кто на это способен из других знаков Зодиака.
Стрелец
Барышни-Стрельцы ищут кого-то столь же оригинального и лёгкого на подъем, как и они сами. Им не нужны глубокие отношения, чувства и переживания – им надо, чтобы было весело. И чтобы банальные потребности удовлетворялись. И «плохие парни» идеально соответствуют этому запросу. Кроме того, Стрельцы никогда не позволят «ездить» на себе, так что негативные последствия таких романов практически исключены.
Водолей
В девушках-Водолеях есть своего рода "внутренний бунтарь". Они будут демонстративно выбирать кого-то, кто будет шокировать их родных или друзей. Просто для того, чтобы показать свои крутость и оригинальность. Вот только «приручить» плохого парня они не могут, поэтому всё быстро перестает в скандалы и расставания. А потом – повторяется, но уже с другим неподходящим молодым человеком. Цикл, кстати, может занимать от нескольких дней до нескольких лет.
Теги: Донбасс, любовь, знаки Зодиака, мужчины, женщины
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