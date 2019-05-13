Как помочь коже во время смены сезонов

13.05.2019 14:33

Какой уход необходим вашему лицу, когда меняются сезоны



Косметологи рекомендуют в это время избегать минеральных масел и вазелина в составе косметических средств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



Не соблазняйтесь на средства с минеральным маслом, вазелином и силиконами в составе. Силиконы в средствах оказывают мгновенный увлажняющий эффект, кожа сразу выглядит лучше, и многих это подкупает, но при этом поры закупориваются, что приводит к воспалениям. А коже нужно давать возможность дышать.



Замените скрабы на легкие сыворотки. Агрессивные эксфолианты могут нарушить липидный барьер, и тогда на следующий день после пилинга вы получите шелушения и воспаления. Если вы видите, что кожа сильно истончилась, отложите сильные отшелушивающие средства, особенно скрабы, до лучших времен. Подходящая на время смены сезонов альтернатива - легкие маски и сыворотки с кислотами.



Не наносите питательный крем под глаза. Не пугайтесь, если заметите на коже под глазами внезапно появившиеся морщинки - они там от сухости, а не из-за возраста. Питательный крем, которым вы мажете лицо, тут не спасет - под глазами он может только вызвать отеки, а вот жидкие, «водянистые» средства и легкие текстуры свою задачу выполнят - увлажнят, разгладят и дадут вам ощущение комфорта.