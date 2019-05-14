Все рубрики раздела
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
Экспресс-диагностика здоровья: что такое чек-ап и кому он нужен
Чаще всего мы обращаемся к врачу уже с жалобами на недомогания. Специалист определяет болезнь, назначает лечение или отправляет к другому доктору, а тот – еще к одному… Это в корне неправильный подход. Чем старше мы становимся, тем ответственнее должны относиться к здоровью и регулярно делать check-up обследование.
Можно сравнить это с техобслуживанием автомобиля – вы знаете, что менять масло и фильтры нужно каждые 10 тысяч километров. Наше тело – тоже машина, которая нуждается в профилактике.
Что такое полный чек-ап организма?
Чек-ап – новый формат диагностики, предполагающий оценку состояния здоровья в течение 1-2 дней. Не для галочки, как на медосмотрах, а глубоко и комплексно, с учетом возраста, пола, наследственных, перенесенных и имеющихся заболеваний.
Что включает процедура?
Стандартная программа состоит из консультаций узкопрофильных специалистов, 10 инструментальных и 25 лабораторных исследований. С ее помощью диагностируют проблемы сердечно-сосудистой, эндокринной, пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной систем, оценивают состояние обмена веществ, выявляют инфекции и онкологию.
Как часто необходимо проходить чек-ап?
Одного раза в год-два достаточно. Если у вас есть наследственная предрасположенность к заболеваниям, частоту обследования корректирует врач.
Я хочу пройти чек-ап. С чего начать?
Самый бюджетный способ – обратиться к терапевту и составить план обследований. Но вам придется потратить уйму времени на хождения по больницам и лабораториям с мучительным ожиданием результатов.
Оптимальный вариант – выбрать крупную клинику, где разработаны индивидуальные программы чек-апа. Основное преимущество – удобство и скорость. Чтобы обойти всех врачей и выполнить исследования в экспресс-формате, включая анализы, УЗИ и КТ, понадобится 1-2 дня, после чего у вас на руках будут заключения специалистов и рекомендации по поддержанию здоровья. Это особенно важно при скоростном ритме жизни современного человека.
Вы можете:
1. Пройти комплексный вид диагностики, если цель обследования — профилактика.
2. Выбрать глубокое обследование по конкретному направлению, если есть заболевания или предрасположенность к ним: кардиологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое и др.
Первый вариант оптимален, если вы делаете чек-ап впервые. Второй – при плохой наследственности, например, если в семье были случаи онкологии, сахарного диабета. Существуют программы чек-апа для женщин и мужчин, планирующих пополнение.
Чек-ап подразумевает индивидуальный подход – программу составляют и корректируют под жалобы конкретного пациента. Например, если у вас регулярные боли в животе, вам назначат УЗИ и различные анализы крови; при болях в голове или спине – МРТ и т. д.
Такие обследования нужны здоровым людям старше 35 лет, пациентам с неопределенными жалобами, заядлым курильщикам и всем, кто работает на вредных производствах. Даже если вы хорошо себя чувствуете, это совсем не значит, что организм работает без сбоев: больше половины заболеваний, известных медицине, на ранних стадиях себя не проявляют.
Теги: Донбасс, здоровье, врачи, диагностика, медицина
- Тамифлю опасен для почек. Главный медик пьет амизон и отвар шиповника
- Своевременная диагностика поможет родить здорового ребенка
- Дончан диагностировали бесплатно
- Приключения на пятую точку. Травматолог рассказал о безумствах пациентов
- Аневризма - бомба замедленного действия
- А это у вас родинка или… смертельная меланома?
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- «Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов11:15
- Бойцы ВСУ ударили по позиции НВФ: уничтожен БПЛА и один член НВФ10:38
- «Янукович будет царем в «ДНР»: в Донецк прибыл Саша стоматолог – блогер09:00
- На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома22:20
- Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт21:28
- В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ21:05
- Боевики «ДНР» ставят гаубицы «Гвоздика» возле жилых домов20:32
- В Мариуполе зафиксировали случай "самоликвидации" стеклянной остановки20:15
- План РФ пошел не по сценарию: выдача паспортов для жителей «ЛДНР» имеют ограничения19:45
- Потап впервые высказался о свадьбе с Каменских: такого заявления от звезды не ожидали15:20
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Вакарчук представил свою партию, а эксперт оценил ее шансы попасть в Раду14:47
- Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой14:32
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все14:15
- Зеленский будет выступать с докладом на конференции «iForum – 2019»14:00
- Языковой закон повысил квоты на украинский язык для радио и ТВ13:40
- Наконец-то: стало известно, когда состоится инаугурация Зеленского13:20
- В Британии нашли крупнейший римский клад13:00
- Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку12:46
- Эксперты рассказали, как избежать проблем с сердцем15:02
- Ученые сообщили, что вино может продлить жизнь 09:48
- Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме20:00
- Названо опасное побочное свойство аспирина15:17
- Названы самые распространенные "летние" болезни13:45
- Бумажек не будет: глава Минздрава рассказала о кардинальных изменениях09:31
- Как правильно пить кофе и не навредить здоровью09:15
- Названа опасность "отбеливающих" зубных паст 08:16
- Биоэнергетик Людмила Жукова дала прогноз по президентству Зеленского20:34
- "Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу19:01
- Савченко закатила скандал из-за инаугурации Зеленского: подробности
- Комитет Рады принял окончательное решение о дате инаугурации Зеленского
- «Долго умирали»: дончане сообщили о закрытии гипермаркета «Мост» и предприятия «Лучиано»
- В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу
- Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился
- Коломойский вернулся в Украину не один: кто еще был в самолете, их знают все
- У Зеленского рассказали о «перевороте» перед инаугурацией: «Накапливалось и…»
- Украина поставила Европе жесткий ультиматум: «убьете», сделано срочное заявление
- Возвращение "ПриватБанка" Коломойскому: у Зеленского озвучили неожиданное заявление
- Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь