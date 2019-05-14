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Почему вредно хранить яйца в дверце холодильника
Открывая холодильник, любая хозяйка с закрытыми глазами определит, где и что в нем лежит. И не только потому, что все сама складывала, а потому что в холодильнике для каждого продукта есть свое место – в зависимости от оптимальной для него температуры хранения и, безусловно, более компактного размещения продуктов в охлаждающем агрегате. В большинстве случаев для яиц определено место в дверце холодильника, пишет news-fancy.com.
Группа британских ученых установила, что именно в этих местах наиболее безопасно хранить яйца. Дело в стабильной температуре. Яйцо в дверце из-за ее постоянного открывания подвергается перепадам температуры, а это значительно сокращает срок хранения продукта.
Но это полбеды. Случается так, что недобросовестные производители экономят на вакцинации кур, отчего птица очень легко может заразиться сальмонеллезом. Бактерии этого опасного заболевания оседают на яйцах. Как установили американские ученые еще в 70-е годы прошлого века, если хранить такие яйца в холодильнике, бактерии сальмонеллы не погибают, но и не размножаются. А если перед отправкой на хранение помыть эти яйца теплой водой с мылом, то бактерии будут полностью обезврежены. Только яйца нужно обязательно хранить в холодильнике.
Эксперты Школы ветеринарной науки Бристольского университета Розамунд Бэрд и Джанет Корри также рекомендуют хранить яйца только в холодильнике, чтобы при наличии сальмонеллы не позволить ей размножаться. Ученые сетуют по поводу того, что ни по запаху, ни по цвету, ни по каким-либо другим признакам обнаружить бактерию невооруженным глазом невозможно.
Именно поэтому ученые из Великобритании, проводившие исследования, настаивают на том, что хранить яйца в дверце небезопасно. При открывании холодильника на несколько минут температура на дверце меняется, что вполне может спровоцировать «оживление» бактерий и проникновение их через скорлупу внутрь яйца. Это может привести к заражению человека.
Специалисты Роспотребнадзора во избежание таких случаев рекомендуют в обязательном порядке перед отправкой в холодильник мыть яйца, чтобы исключить риск случайного инфицирования.
В издании Nation News ученые опубликовали результаты экспериментов, согласно которым дверца холодильника в любом случае является потенциально опасной для хранения яиц. В основном потому, что температура там никогда не бывает стабильно низкой из-за постоянного открывания дверцы в течение дня. Даже если яйца ничем не заражены, такие перепады приводят к ускорению порчи яиц – в них преждевременно запускается процесс гниения.
Менеджер по маркетингу одной из компаний Влатка Лейк советует хранить яйца в магазинной упаковке на средней полке, либо в ящике. Но главное, держать их подальше от других продуктов, особенно имеющих устойчивый запах: скорлупа яиц пористая, она легко впитывает в себя запахи, отчего яйцо может быстро прийти в негодность. То же Nation News пишет, что скорлупа средней величины яйца содержит 17 000 микроскопических пор, через которые яйца впитывает все запахи. Чтобы этого не происходило, лучше хранить яйцо не просто на средней полке, а в магазинной упаковке, которая препятствует проникновению запахов, да и сам продукт дольше остается свежим.
Если с хранением яиц дома все более или менее прояснилось, то непонятно, почему в магазинах они лежат на полках в зале, а не в холодильнике? Как установили европейские ученые, вне холодильника яйца, если они немытые, могут храниться до 25 суток, мытые – только 12. Но температура в помещении не должна превышать 20 градусов, а относительная влажность воздуха равняться 70-85 процентам. В магазинах температура чуть ниже 20 граду поддерживается постоянно, поэтому вреда для яиц – никакого.
Ресторанный обозреватель ВВС Тим Хейворд уверен, что свежее яйцо для полноты вкуса должно пролежать в комнате при температуре не выше 20 градусов по Цельсию не менее недели.
Британский доктор Стюарт Ферримонд в своей книге «Наука о кулинарии» пишет, что хранение яиц в дверце холодильника из-за перепадов температуры может испортить такое блюдо, как яичница. А если вы собираетесь готовить безе или добавлять яйца в тесто для пирожных или пирогов, они должны пролежать при комнатной температуре не менее получаса.
Теги: Донбасс, холодильник, хранение, яйца
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