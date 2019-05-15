Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме

15.05.2019 20:00

Бактерии способны вызвать синдром раздраженного кишечника.



Медики рассказали о том, какие болезни вызывают паразиты в организме. В частности, при повреждении слизистой кишечника возникают аллергические реакции, которые провоцируют появление эозинофилов.



Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.



Эти бактерии способствуют возникновению воспалительных процессов и могут быть причиной производства иммуноглобулина Е. Помимо этого, с появлением в организме бактерий может быть связана анемия.



Врачи утверждают, что из-за хронической интоксикации продуктами жизнедеятельности паразитов зачастую появляются боли в мышцах и суставах, возникает вздутие живота и газообразования.



Бактерии способны вызвать синдром раздраженного кишечника. Гранулемы возникают в печени, легких, матке, вызывая проблемы с кожей, в том числе, дерматит, язвы, папилломы.



Бессоница, постоянная усталось, запоры также связаны с наличием паразитов в организме. Медики рекомендуют своевременно диагностировать наличие бактерий, в противном случае они могут вызвать эпилепсию, диабет и даже онкологию.