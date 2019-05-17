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Убаюкать ребенка можно с помощью одной салфетки. ВИДЕО
Мамы, которым и так тяжело после родов, могут и вовсе впасть в депрессию. На этой почве возникает бессилие, женщина может начать думать, что она никчемная мать, пишет from-ua.
Сегодня мы хотим поделиться с вами одним простым трюком, который может стать настоящим спасением для новоиспеченных родителей. И оно точно есть у вас под рукой!
Натан Даило, пользователь YouTube из Австралии, поделился видео, в котором он с помощью салфетки за меньше минуты убаюкивает малыша. Он просто нежно проводит раскрытой салфеткой по личику младенца, и он, как по мановению волшебной палочки, засыпает. Не чудо ли?
Важно: салфетка не должна содержать ароматизаторов, и она должна быть только что вынута из пачки.
Натан предупредил родителей, что каждый ребенок индивидуален. Что сработало с его малышом, может не помочь в случае с другим младенцем. Но у нас есть еще как минимум одно видеодоказательство, что этот трюк работает и на другом ребенке.
Как мы видим, таким образом можно попробовать успокоить даже хнычущего малыша.
Если укачивания и привычные ритуалы не помогают, почему бы вам не попробовать этот метод? Кто знает, вдруг он станет настоящей палочкой-выручалочкой!
Теги: Донбасс, ребенок, сон, салфетка
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