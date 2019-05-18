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Поможет против рака: Учёные доказали пользу одного продукта
Специалисты из Израиля смогли доказать, что брокколи препятствует развитию онкологических заболеваний. Как информирует replyua.net, молекула индол-3-карбинол (I3C), содержащаяся в брокколи, влияет на активность генов, связанных с раком. В ходе эксперимента на грызунах ученым удалось установить, что молекула блокирует формирование злокачественных опухолей.
Сообщается, что израильские специалисты вводили эту молекулу в организм мышей. На протяжении некоторого времени учёные наблюдали за грызунами и обнаружили, что молекула снижает активность гена, из-за формируются злокачественные новые образования. Впрочем, как подчеркнули учёные, молекула содержится в брокколи и в некоторых других продуктах в минимальном количестве. В основном, речь идёт о капусте. Чтобы получить необходимую дозу молекулы, необходимо в день съедать около 3 кг брокколи. Ученые пообещали, что в скором времени создадут препарат на основе этой молекулы, который может защитить человека от рака.
Нужно отметить, что ученые уже неоднократно говорили о пользе брокколи. Это капуста является одним из лучших продуктов для диеты и защиты от многих заболеваний.
Теги: Донбасс, польза, онкология, продукты
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