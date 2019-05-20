Потеют ноги: почему и что делать?

20.05.2019 17:30

Потеть свойственно каждому человеку. Но иногда это явление приносит существенный дискомфорт. Например, потливость ног может быть признаком различных болезней, пишет Medikforum.ru. Почему потеют ноги и что с этим делать, расскажем в нашем материале.

Причины, по которым потеют ноги

На теле человека имеются порядка двух миллионов эккринных потовых желез, большая часть которых располагается на подошвах стоп. Даже у здорового человека выделяется около 0,5-1 литра пота. А при повышенных физических нагрузках его количество может увеличиться до 10 литров в день.

Поэтому основная причина, по которой усиленно потеют ноги, являются физические нагрузки. Это как тренировки, прогулки, так и физический труд.

Но в большинстве своём проблема не столько в количестве выделяемого пота, сколько в неприятном аромате, который преследует человека, когда у него потеют ноги. Пот состоит из воды, в которой есть следующие вещества: белки, мочевина, жирные кислоты, соли, ядовитые веществ и частично компоненты пищи. Иными словами, то, что ест человек, будет напрямую отражаться на запахе его пота.

Стоит заметить, что запах образуется в результате бактериального разложения пота. Разумеется, аромат у всех разный. При разложении пота образуется масляная кислота, которая имеет запах старого сыра или пропавшего масла.

Ещё одной причиной запах ног, которые потеют, является неправильный уход за обувью. В ней мы находимся практически весь день. При образовании любой нештатной ситуации и стрессе выделяется пот, хотя вы этого можете даже не замечать. Обувь становится мокрой и редко кто сушит её. На следующий день она не успевает просохнуть, мы снова надеваем её. А бактерии накапливаются и начинают вызывать неприятный аромат. Именно поэтому не рекомендуется носить одну и ту же обувь каждый день. Нужно или иметь несколько пар, всегда сушить обувь с помощью антибактериальной сушилки, желательно переобуваться в течение дня.

Не надо забывать и про жаркую погоду. В такие дни ноги будут потеть гораздо сильнее. К сожалению, сделать с этим вы сами ничего не сможете.

И более серьёзные причины, почему могут потеть ноги, это различные заболевания, например, сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, варикозное расширение вен. Нередко женщины в период менопаузы сталкиваются с потливостью.

Что делать, если ноги сильно потеют?

Очень часто ноги потеют и не тревожат человека. Дискомфорт может возникать, когда вы разуваетесь. Если ситуация разовая, то ничего страшного в этом нет. Но если потеют ноги постоянно, вызывая жуткий дискомфорт, то лучше всего обратиться к врачу. В некоторых случаях речь идёт о серьёзных проблемах со здоровьем, поэтому лучше обезопасить себя от подобных рисков.

Порой, если не предпринимать никаких мер по устранению проблемы, то кожа стоп будет повреждаться, нарушится целостность. Затем появятся другие проблемы, например, дерматит, грибок, экзема, микоз. Очень часто у людей, которым диагностировали онкологию, сталкивались с таким симптомом. Также потеют ноги у тех, у кого изменился гормональный фон, при плоскостопии и некоторых инфекционных заболеваниях.

Разумеется, если у человека сильно потеют ноги, надо обратить внимание на личную гигиену. Кожа ступней нуждается в тщательном уходе, чтобы не возникало подобных проблем. Ведь на ноги приходится серьёзная нагрузка, что может стать причиной сильной потливости.

Если гипергидроз безобиден и не наносит вреда здоровью, то исправить ситуацию можно народными методами. Например, использовать разные присыпки, что позволит заблокировать выделение пота. Но помните, что использовать их на постоянно основе не стоит, лучше применять несколько раз в неделю, а затем свести к минимуму до раза в месяц.

Также можно применять ванночки с морской солью, марганцем, который может подавить неприятный аромат. Детская присыпка тоже очень полезна, так как она позволит проводить профилактику грибковых заболеваний. Можно использовать кору дуба, которую измельчают до состояния пыли и обрабатывают ей носки и стельки.

Все эти меры позволят избавиться от потливости ног и неприятного запаха.