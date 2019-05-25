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Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках

25.05.2019 17:29
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Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках

300-500 мл натурального фруктового сока в день могут резко увеличить угрозу преждевременной смерти. Как информирует replyua.net, к такому выводу пришли исследователи из Корнельского университета в Нью-Йорке.

Они сообщили, что в ходе масштабного эксперимента с участием 13 тысяч человек было установлено, что ежедневное употребление 340 мл сока из фруктов резко увеличивает риск преждевременной смерти - на 25%. По словам ученых, исследование продолжалось около 6 лет, и в нём принимали участие добровольцы старше 60 лет. Учёные напомнили, что в ограниченном количестве фруктовые соки, естественно, приносят только здоровье, однако многие приверженцы здорового образа жизни забывают о том, что некоторые фрукты и ягоды содержат огромное количество сахара.

Как заявили специалисты, повышенное количество фруктозы стимулирует инсулинорезистентность. Более того, постоянное употребление слишком сладких свежевыжатых соков приводят к скоплению жира вокруг талии. В итоге те, кто пытается сбросить вес с помощью различных смузи и коктейлей, напротив, повышают риски набора лишнего веса. В конечном итоге увлечение фруктовым соком приводит к развитию сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.



Теги: Донбасс, здоровье, опасность, сок, фрукты
 
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