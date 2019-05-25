Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»

25.05.2019 13:13

Актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла одну из главных ролей в сериале «Сваты», рассказала о депрессии после окончания съемок.

Об этом она рассказала во время интервью изданию StarHit.

«Я каждый раз очень ждала новых съемок в „Сватах“. Специально сидела на диетах, занималась спортом, ходила к косметологу. Помню, когда закончилась работа в сериале, у меня случилась настоящая депрессия», — рассказала Кравченко.

Актриса также призналась, что очень гордится сыгранной ролью.