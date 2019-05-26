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День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае

26.05.2019 10:41
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День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае

26 мая 2019 года (по старому стилю – 13 мая) православная церковь отмечает День Лукерьи Комарницы.
Об этом сообщает портал from-ua.
В православном церковном календаре это дата почтения памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы. Название праздника «Комарница» появилось из-за многих примет в этот день, которые связаны с комарами.
Известно, что мученица Гликерия жила во II веке в Троянополе во время гонений на христиан при императоре Антонине, она рано стала сиротой.
Вторая святая, которой посвящен этот день – Гликерия из Новгорода. Она умерла молодой. Через 50 лет после смерти девушки, в 1572 году, извлекли из земли ее нетронутое тленом тело. После торжественного положения останков в церкви святых Флора и Лавра возле них в тот же день начались чудесные исцеления. Это и стало причиной канонизации святой.
Традиции и обряды:
В этот день сажают первую гречку, известную в народе как «маевка». Она редко приносит хороший урожай. Ее польза – в цвете, который нужен пчелам и птицам.
Также известно, что мужчины работают на полях с ранней зари до позднего вечера. А женщины носят им в лукошках обеды.
Приметы:
В этот день принято считать, что если много комаров, это значит, что будет хорошая погода. А если тучи комаров, значит будет много овса и травы.
А если, наоборот, комаров мало, значит май без дождей пройдет.



Теги: Донбасс, праздник, приметы, традиции
 
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