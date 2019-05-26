День Лукерьи Комарницы: что нельзя делать ни в коем случае

26.05.2019 10:41

26 мая 2019 года (по старому стилю – 13 мая) православная церковь отмечает День Лукерьи Комарницы.

Об этом сообщает портал from-ua.

В православном церковном календаре это дата почтения памяти двух святых по имени Гликерия: мученицы Гликерии девы и праведной Гликерии Новгородской, девы. Название праздника «Комарница» появилось из-за многих примет в этот день, которые связаны с комарами.

Известно, что мученица Гликерия жила во II веке в Троянополе во время гонений на христиан при императоре Антонине, она рано стала сиротой.

Вторая святая, которой посвящен этот день – Гликерия из Новгорода. Она умерла молодой. Через 50 лет после смерти девушки, в 1572 году, извлекли из земли ее нетронутое тленом тело. После торжественного положения останков в церкви святых Флора и Лавра возле них в тот же день начались чудесные исцеления. Это и стало причиной канонизации святой.

Традиции и обряды:

В этот день сажают первую гречку, известную в народе как «маевка». Она редко приносит хороший урожай. Ее польза – в цвете, который нужен пчелам и птицам.

Также известно, что мужчины работают на полях с ранней зари до позднего вечера. А женщины носят им в лукошках обеды.

Приметы:

В этот день принято считать, что если много комаров, это значит, что будет хорошая погода. А если тучи комаров, значит будет много овса и травы.

А если, наоборот, комаров мало, значит май без дождей пройдет.