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Украинцев предупредили об опасности популярной ягоды
Появившаяся на украинских рынках ранняя клубника может быть опасной для употребления.
Об этом пишет Апостроф.
Как отмечается, столь ранний урожай может быть опасен наличием в ягодах нитратов, которые спустя два дня после сбора превращаются в ягодах в нитриты, которые могут стать причиной серьезного отравления.
"Клубнику после сбора нужно хранить не более двух суток, потому что потом нитраты превращаются в нитриты. Нитриты – это достаточно токсичное вещество для всех органов, особенно нервной системы. Ягода вообще должна реализоваться на рынке один день", - рассказала заведующая лаборатории Владимирского рынка в Киеве Галина Климчук.
Особенно опасными нитраты могут быть для детей. Поэтому эксперты советуют не спешить с покупкой любимого угощения. Помимо этого, отмечается, что уже спустя 10 дней цена клубники в Украине упадет в два раза.
Как выбрать клубнику:
Качественная клубника должна ароматно махнуть. Отсутствие запаха - признак химикатов.
Слишком большая ягода может свидетельствовать о накачке клубники водой.
Клубника должна быть цельной и свежей: помятая клубника начнет гнить сразу после покупки.
Цвет должен быть ярко-красным. Более светлая клубника – не дозрела, а более темная – скорее всего, накачана красителями.
Также нужно следить за цельностью плодоножки, которая свидетельствует о свежести ягоды.
У сладкой клубники зерна углублены в плод и находятся не слишком близко друг от друга.
Теги: Донбасс, опасность, клубника, нитраты
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