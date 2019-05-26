Вот кого ни в коем случае нельзя брать в крестные

26.05.2019 09:57

Крестные родители — ангелы в миру, которые призваны помочь маленькому человеку начать духовную жизнь, которые будут защищать его от соблазнов всю жизнь… Выбор крестных влияет на будущее ребенка, об этом нужно помнить всегда, пишет from-ua.

Обратившись к служителю в церкви, всегда можно получить точный ответ на этот вопрос. Брать в крестные отцы и матери перечисленных ниже людей не дозволено церковью!

Нельзя брать в крестные матери девушку младше 14 лет, в крестные отцы — юношу младше 15 лет. Только по достижении данного возраста можно заниматься духовным воспитанием, считает церковь.

Монаха и монахиню ни в коем случае нельзя брать в крестные.

Нельзя брать в крестные людей с психическими заболеваниями.

Возбраняется звать в крестные мужчину и женщину, состоящих в браке. Кумовьям церковь запрещает жениться.

Крестными не могут быть родители ребенка.

В народе считается, что нельзя брать в крестные матери для девочки незамужнюю женщину, а в крестные для мальчика — неженатого мужчину. Унесет счастье, всё заберет себе!

Конечно же, это глупое суеверие. Церковь не относится к нему серьезно, ведь никаких христианских корней оно не имеет, и одобряет такой выбор крестных родителей. Главное, чтобы люди были хорошие!

Еще одно суеверие — о беременных женщинах, которых нельзя брать в крестные матери.

Церковь не запрещает этого! Единственный момент, который может вызвать волнение: будет ли удобно крестной матери выстоять всё крещение, хватит ли у нее сил. Во многом это зависит от состояния здоровья и срока беременности у женщины.

Что такое самоотверженная любовь, как осознать границы между добром и злом, что такое вера, совесть, терпение и милосердие: обо всём этом должны рассказывать крестнику духовные родители при каждой встрече. Это главный их подарок!

Сложно понять и принять такое утверждение. У нас принято нести в дом крестника деньги, игрушки, принято проводить с ребенком время праздно. Это прекрасно, конечно! Но многие забывают, что крестные родители — прежде всего духовные наставники.

Молодой, незрелой душе так сложно в мире! Чтобы не делать ошибок в юности, чтобы стать успешным взрослым человеком и не сожалеть потом ни о чём, нужно в детстве получить достойное духовно-нравственное воспитание.

Таинство крещения ребенка проводится один раз. Ни в коем случае ребенка перекрещивать нельзя, что бы ни случилось! Церковь запрещает проводить этот святой обряд второй раз. Каких крестных выберут родители ребенку, такие и останутся на всю жизнь.