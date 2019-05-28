Что лечит черешня в организме человека

28.05.2019 15:41

Не зря черешню называют сладким «лекарством». В ее составе находятся витамины группы В, А, С и РР. Черешня является сильнейшим антиоксидантом и иммуностимулятором. Она защищает организм от свободных радикалов, регулирует обменные процессы, улучшает свертываемость крови. И это далеко не полный перечень действительно волшебных свойств летней ягоды.

Если у вас проблемы с кожей, нужно не только налегать на черешню, но и делать из нее маски. Причем чем кислее фрукт, тем лучше. Черешня очищает организм от шлаков и ядов, выводит из крови вредные вещества, пишет Смак.

Также она улучшает работу всего желудочно-кишечного тракта, позитивно влияет на перистальтику. Поэтому на черешню нужно налегать людям, страдающим запорами.

Кроме этого, черешню можно использовать как средство от угрей.

Черешня эффективно очищает кишечник, улучшает работу печени, приводит в тонус весь организм. Следовательно, количество высыпаний уменьшается.

Отметим, что разноцветная горсть черешни – прекрасная альтернатива таблеткам от болезней почек, гипертонии, артрита, подагры и ревматизма, атонии кишечника, колита, малокровия.

Но от вкусного «лекарства» придется воздержаться тем, у кого нарушена проходимость кишечника (спаечная болезнь), так как она может еще более усугубиться.

Черешню можно употреблять не только в свежем виде, но и в различных блюдах (в особенности десертах).