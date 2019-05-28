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Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю

28.05.2019 15:25
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Конец света: предсказание ацтеков начинает сбываться - удар из космоса уничтожит Землю

В исследовательском мире обнародовали предсказания ветхой цивилизации ацтеков о нелицеприятном обозримом будущем небесного светила. Новость передает "Диалог.UA".
Состоятельность предположений ацтеков подтверждается тем, что ныне Солнце вполне может таить в себе предпосылки для зарождения черных дыр, главное предначертание которых служить в качестве пространственно-временного портала. Вышеуказанный портал будет способствовать попаданию внеземных гуманоидов в нашу галактику. Многие конспирологи убеждены, что конец света начнется нынешним летом. И первая страна, которая испытает на себе апокалипсис, - Россия. Это предположение вполне логично, ведь ранее уфологи не раз наблюдали за аппаратами, вылетающими из ниоткуда вблизи Солнца. Тогда объяснений этому они не могли найти. Не исключается гипотеза, что таким способом на Землю попадут выходцы с нашумевшей Планеты Х. Также очень важным фактором для подтверждения подобной теории возможно назвать картинку ацтеков, на которой предсказано истребление светила вследствие нападения кораблей, управляемых инопланетными созданиями. Конспирологи уверяют, что как только Нибиру сможет пробраться сквозь таинственный портал, ее энергия сразу же истребит поверхность жизненно важного Солнца. Два месяца назад на поверхности светила уже замечались объекты, которые в несколько раз больше земного шара.



Теги: Донбасс, Земля, предсказание, конец света, Нибиру
 
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