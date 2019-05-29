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Это венерическое заболевание передается при поцелуях
Как оказалось, обычные поцелуи могут представлять скрытую угрозу. Существует риск подцепить такую же половую болезнь, как и во время занятий сексом – гонорею, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Австралийские исследователи выяснили, что поцелуи могут быть опасными для здоровья. Все дело в том, что во время так называемого французского поцелуя один партнер может заразить другого гонореей, об этом рассказывает исследователь Эрик Чау из Университета Монаша.
Влияние сексуальной ориентации
В ходе эксперимента, в котором участвовали бисексуальные мужчины и гомосексуалы удалось определить, что сексуальная ориентация и пол не имеют никакого значения – значит, в опасности и партнеры из гетеросексуальных пар.
Поцелуи гораздо более рискованны, чем было принято считать. Наблюдение за здоровьем 3677 мужчин показало, что и секс, и поцелуи ассоциировали с риском передачи гонореи.
Как защититься
Заболевания обнаружили и у тех, кто только целовался. Среди заразившихся, которые практиковали и секс, и поцелуи, были и те, кто пользовался презервативом – предотвратить заражение оральной формы гонереи не удалось. Исследователи планируют провести клинические испытания, чтобы выяснить, может ли использование ополаскивателя для рта снизить риск передачи инфекции.
Стоит отметить, что гонорею становится все сложнее лечить, дело в том, что ее возбудитель становится устойчивым к большинству антибиотиков и тем самым прогрессирует в супергонорею.
Теги: Донбасс, болезнь, опасность, поцелуй, венерическое заболевание
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