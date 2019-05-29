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Женщинам посоветовали не выходить замуж и не рожать детей
Профессор поведенческих наук в Лондонской школе экономики Пол Долан выяснил, что незамужние женщины без детей являются самой счастливой подгруппой населения.
Лондонский ученый озвучил результаты своих исследований во время выступления на литературном фестивале Hay Festival в Уэльсе, пишет The Independent. Долан заявил, что бездетные и незамужние женщины не только отмечают более высокий уровень счастья, но и имеют более крепкое здоровье, а также больше шансов прожить более долгую жизнь, передает НВ.
Автор бестселлеров, исследующий счастье и факторы, влияющие на уровень удовлетворенности жизнью, добавил, что мужчины, напротив, отмечали более высокий уровень счастья после женитьбы.
«Вы меньше рискуете, вы зарабатываете больше денег на работе, и вы живете немного дольше. А вот женщина, вероятнее всего, умрет раньше, если выйдет замуж. Самой здоровой и самой счастливой подгруппой населения являются женщины, которые никогда не были замужем и не имели детей», — сообщил ученый.
Долан добавил, что замужние женщины были счастливее других подгрупп населения лишь тогда, когда их супруг находился в соседней комнате:
«Замужние женщины счастливее других подгрупп населения, но только тогда, когда их супруг находится в соседней комнате. Они были очень счастливы рядом с мужем, но чертовски несчастны, когда мужа рядом не было. Поэтому я должен сказать всем вам — если вы мужчина, вы, вероятно, должны жениться, чтобы стать счастливее. Но если вы женщина — не стоит беспокоиться о замужестве», — сообщил он.
Кроме того, Долан заявил, что брак и дети считаются традиционными, устоявшимися символами женского успеха, однако, как показывает статистика, создание семьи в действительности лишь ухудшает жизнь женщины:
«Для некоторых рождение и воспитание ребенка — удивительный опыт. Безусловно, даже страшно предположить, что с нашими детьми может что-то случиться, но давайте будем честны — рождение ребенка это, в целом, ужаснейший опыт. В современном обществе не принято говорить об этом открыто, но нам следует признать, что появление детей — это очень большая проблема», — подытожил он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дети, психология, женщина
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