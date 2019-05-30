Все рубрики раздела
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота
Найден эффективный способ борьбы с жиром на животе.
Участники, занимавшиеся тренировками, уменьшили жировую массу почти на 1 кг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.
Об этом заявили в Американском гериатрическом обществе.
Эксперты отмечают, что с возрастом даже у стройных людей пропадает талия, а одна из причин этого явления — малоподвижный образ жизни.
Так, ученые для эксперимента разработали специальный 10-недельный курс и отобрали две группы 70-летних людей с брюшным ожирением.
Экспериментальная группа занималась короткими тренировками три раза в неделю. Сначала занятия длились по 18 минут, затем их продолжительность выросла до 36 минут.
В результате участники уменьшили жировую массу почти на 1 кг и даже нарастили мышечную. При этом эффект был более заметен у мужчин, чем у женщин. Контрольная группа продолжала вести привычный образ жизни и подобных улучшений у нее не наблюдалось.
Теги: Донбасс, здоровье, пиво, живот
- Від яких хвороб захистить пиво?
- Сегодня "пивцу" хорошо, завтра всем нам - плохо
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят
- Евро-2012 пройдет, а зависимость останется. От… пива
- Жир вреден, зелёный чай полезнее чёрного… и другие предубеждения
- Этот алкогольный напиток поможет избавиться от морщин
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»11:10
- На Донбассе боевики не прекращают обстрелы: ранены два бойца ВСУ10:51
- «Идите пробуйте сами»: в сети рассказали, сколько стоит получение паспорт РФ «без очереди» в ОРДЛО 10:17
- Дожди, грозы, жара: Какими будут первые дни лета14:07
- Перенесла гипертонический криз: С КПП «ДНР» «скорая» увезла женщину13:33
- В ОРДЛО готовят убийство главарей «республик»: появились детали 13:28
- В Горловке попал под обстрел многоквартирный дом: повреждены две квартиры13:12
- ООС ликвидировали сразу троих боевиков "Л/ДНР"12:51
- «Новотроицкое плохо пропускают, на Октябре пусто»: соцсети сообщили ситуацию на КПП «ДНР» 12:28
- Обстановка на Донбассе накаляется до предела: ВСУ жестко пресекли артобстрелы боевиков "Л/ДНР"12:11
- Что будет с Украиной? Астролог рассказал о судьбе страны при Зеленском 11:50
- Партнер Зеленского Борис Шефир сделал резонансное заявление о Путине и боевиках "ДНР", пропаганда росСМпутинИ сделала свое дело11:32
- В Мариуполе появился суперсовременный «Солнечный пляж»11:10
- Астрологи составили список самых непредсказуемых знаков Зодиака10:32
- Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме09:56
- Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО09:36
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются07:25
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
- Приметы на 30 мая: что нельзя делать в день святой Евдокии11:30
- Медики рассказали об особенностях питания в жару09:32
- В Украине вводят новые медицинские профессии07:45
- У Зеленского сообщили о роковом просчете на Донбассе: срочное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- «Петя сервера уничтожает»: Киев накрыло черным дымом, кадры ЧП на заводе Порошенко
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском
- Рада утвердила переименование двух областей
- Украинцы разгневаны: Вакарчук случайно засветил своего «хозяина»
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Россия заморозит финансирование Донбасса: ФСБ готовится "убрать" Пушилина