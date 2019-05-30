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Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота

30.05.2019 15:00
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Найден эффективный способ борьбы с жиром на животе.

Участники, занимавшиеся тренировками, уменьшили жировую массу почти на 1 кг, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Регулярные тренировки способствуют уменьшению жировой массы на животе у пожилых людей.

Об этом заявили в Американском гериатрическом обществе.

Эксперты отмечают, что с возрастом даже у стройных людей пропадает талия, а одна из причин этого явления — малоподвижный образ жизни.

Так, ученые для эксперимента разработали специальный 10-недельный курс и отобрали две группы 70-летних людей с брюшным ожирением.

Экспериментальная группа занималась короткими тренировками три раза в неделю. Сначала занятия длились по 18 минут, затем их продолжительность выросла до 36 минут.

В результате участники уменьшили жировую массу почти на 1 кг и даже нарастили мышечную. При этом эффект был более заметен у мужчин, чем у женщин. Контрольная группа продолжала вести привычный образ жизни и подобных улучшений у нее не наблюдалось.



Теги: Донбасс, здоровье, пиво, живот
 
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