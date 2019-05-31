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Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО

31.05.2019 09:36
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Три знака Зодиака в июне ждет любовь - прогноз на картах Таро. ВИДЕО

Знаки Зодиака водной стихии уже в следующем месяце обретут долгожданную любовь, а тех, что уже в паре - накроет волна нежности и страсти. Судьбоносные предсказания для Рыб, Раков и Скорпионов появились на Ютуб-канале "Таро. Книга судьбы", передает "Диалог.UA".

Мужчины-Раки в июне будут озадачены финансовым обеспечением семьи. Своей второй половинке они подарят дорогостоящий подарок. Женщинам-Ракам следует потрудится для улучшения отношений с любимым человеком. Очень важно найти общие интересы.


Мужчинам-Скорпионам не следует выносить ссоры из избы. Следует дать отпор родственникам и друзьям, которые пытаются в лесть в личную жизнь. Женщины-Скорпионы будут заняты своими делами. Астрологи советуют им заняться здоровьем.


Мужчинам-Рыбам в июне очень важно успевать все и везде. Они найдут выход из какой-то тупиковой ситуации. Женщины-Рыбы увидят в отношениях с партнером некую закрытость. Со слов астрологов, им необходимо нести перемены в свою жизнь.



Теги: Донбасс, гороскоп, любовь, знаки Зодиака
 
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