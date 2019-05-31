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Вещи, которые притягивают несчастья: что нельзя хранить в доме
Иногда случается так, что в жизни наступает весьма сложный период. Множество неприятностей, подавленное настроение, все начинает валиться с рук. Люди обычно винят в этом самих себя или сложившееся обстоятельства. Но в некоторых ситуациях достаточно осмотреть дом. Есть вещи, которые могут приносить в жилище негативную энергетику, разрушать судьбы и даже психику людей, пишет from-ua.
Побитые зеркала или стекло
Нельзя, чтобы подобные вещи были в вашем доме. Даже небольшие трещинки или осколки меняют положительную энергию на отрицательную, приносят постоянные неприятности.
Сильно заношенная одежда
Некоторые люди могут хранить какую-то одежду или обувь «на память» и даже понятия не имеют, что такие вещи хранят в себе негатив, который накапливался годами. Из-за поношенной одежды могут появляться проблемы со здоровьем или в семье.
Посуда, на которой есть сколы или трещины
Эта ситуация аналогична треснувшему зеркалу или стеклу. Побитая посуда хорошо впитывает весь негатив и потом излучает его тем людям, которые ею пользуются.
Неработающая техника
Если какой-то прибор сломался и его нельзя уже починить, то не стоит держать его в доме. Такие вещи могут сильно затормаживать развитие и собирают в себе негатив. Выбросить их стоит не только для того, чтобы избавиться от лишнего негатива, но и для того, чтобы освободить место в доме.
Вещи умерших
Многие люди могут оставлять себе «на память» вещи тех людей, которых они любили. Ни в коем случае нельзя этого делать. Они могут быть насквозь пропитаны отрицательной энергетикой. Часто можно наблюдать, как после появления вещей умершего человека в доме, у его жителей может заметно ухудшится здоровье и появятся проблемы с личной жизнью.
Теги: Донбасс, энергетика, вещи, умерший
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