Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

01.06.2019 18:06

С президентом России Владимиром Путиным нельзя идти ни на какие компромиссы, а победить кремлевский режим поможет российская диаспора. Об этом в интервью "Апострофу" рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности и обороны в Украинском институте будущего ГЛЕН ГРАНТ.

- Изменится ли ситуация на Донбассе в каденцию президента Владимира Зеленского?

- Интересный вопрос, потому что политика это политика. Сейчас Путин не показывает никаких признаков того, что он готов отказаться от любых своих требований. Пленные до сих пор в тюрьмах, русские преследуют татар в Крыму. И с российской стороны вообще нет никаких знаков, пока новый украинский президент не пойдет на компромисс.

Но это сложный и важный вопрос, потому что я не думаю, что страна согласна на компромисс. Можно было бы сказать: "Мы признаем, что Крым ваш, только оставьте Донбасс". И Путин может объявить победу. Пока он пользуется поддержкой в России, никто ничего не сможет сделать. Ни одна жестокая политика не гарантирует никаких изменений, потому у президента нет никакого инструмента, как и у армии оружия, чтобы решить этот вопрос. Решением было бы усиление вооруженных сил. Чтобы Путин потерял контроль над Азовским морем, а Украина захватила Керченский мост, тогда он подумал бы, что делать. То же самое и на Донбассе - если бы он увидел, что войска разбегаются и не способны воевать.

Донбасс, Азов и Мариуполь - это симптомы проблем. Мы должны бороться с самой проблемой, а не с симптомами. Проблема - это Россия сама по себе и российское общество. И пока мы не найдем новый способ настроить общество против Путина в самой России, мы будем идти тем же путем годами, пока Путин не умрет от старости. Необходим совершенно новый подход к взаимодействию с Россией.

Нам необходимо прекратить разговаривать с Россией на разных языках. Они думают, что их величие - это величие Советского Союза после Второй мировой войны. У нас другая история.

Много россиян в интернете, за рубежом. Можно привлекать тех, кто в Израиле, США, на Кипре. Но стратегии привлечения российской диаспоры сейчас нет. Они присылают большую часть денег в Россию - у каждого из них есть там бабушка.

Так же надо сделать и с жителями Донбасса - убедить их, что они украинцы - не русские. Что Россия - это страна прошлого, не будущего. Министерство обороны не может справиться с Россией - это борьба с симптомом, а не причиной.

У вас нет альтернативы - или вы идете с Россией лоб в лоб, используя все возможные средства, или вы терпите поражение, а Россия продолжает свои преступления, идет с Азова в Черное море и захватывает территории шаг за шагом.

Президент Украины сказал, что стоит "просто прекратить стрелять". Будет ли эффективным такой подход?

- Конечно, это неэффективно. Это безнадежно, а он мечтатель. С медведем надо обращаться по-медвежьи. Если вы прекратите стрелять, а другая сторона нет, то вы будете выглядеть слабаками, Путин почувствует, что он выиграет и продолжит двигаться вперед. Поэтому эту мечту невозможно реализовать.

- Американский эксперт Сэмюэл Чарап говорил "Апострофу", что президент должен торговаться - в чем-то уступить, чтобы выиграть в будущем.

- Вы совершенно правы - компромисс может быть политическим решением, если другая сторона показывает хотя бы малейшее стремление к компромиссу. Но я не вижу никакого намека на компромисс от Путина - он хочет абсолютной победы. Компромисс для него - это показатель слабости. Он из КГБ. Там этого не учили. Безжалостность - вот чему учили в КГБ. Убивать людей, которые тебе не нравятся - вот чему учили в КГБ. Надо обращаться с животным так, как с животным. Лиса не идет на компромисс, бык не идет на компромисс.

Путин - это животное. Это не человек в том смысле, который мы знаем - и он доказывает это снова и снова. Если Россия начнет хотя бы немного вести себя цивилизованно, в соответствии с западными стандартами, может быть речь о компромиссе. Пока нет даже слабого намека на это.

- Возможно, есть аргументы, чтобы стимулировать Запад быть более жестким с Путиным?

- Конечно, они есть, но не похоже, что Запад собирается это делать, включая Макрона и Меркель. Это вопрос выживания и они могут навредить себе больше. Возможно, США сделали бы это, если бы захотели. Если Путин продолжит влиять на американские выборы, они могут принять более строгие меры.

- Многие сторонники Путина прошли в Европарламент. Означает ли это проблемы для Украины?

- Да. Но это не значит, что все люди, которые пошли на выборы - проплаченные Путиным и поддерживают его. Европа погрязла в собственных проблемах, которые необходимо решать. Я не думаю, что Путину следовало вмешиваться в выборы. Хотя конечно он сделал это, учитывая те объемы денег, которые он тратит по всей Европе на различные общественные силы и политику в целом. Но сторонники Путина все еще в меньшинстве в Европарламенте.

краина сейчас не является проблемой для Европы. Нет гарантий, что вы получите дополнительную поддержку. Я не вижу никаких дополнительных преимуществ для Украины - активность будет на таком же уровне.

- Украина не может рассчитывать на военную поддержку со стороны ЕС?

- Нет, не стоит ни на что рассчитывать, пока Путин не нападет на какую-то из европейских стран. Тогда ЕС проснется и начнет делать что-то. Но он этого делать не будет. Путин побеждает в Украине, потому что Украина до сих пор не воспринимает Россию серьезно. Украина все еще ждет, что с неба упадет что-то замечательное. Но так не будет - надо проснуться и понять, что есть люди, которые остановили развитие военной сферы, есть сторонники России в области обороны. Они используют оборонную отрасль, чтобы получать прибыль, деньги, квартиры. Систему надо очистить, наполнить соответствующими кадрами. Есть много замечательных людей в украинской армии, но им мешают.

- Представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что поддерживает предоставление Украине летального оружия для обороны.

- Летальное оружие - это не проблема. Организация процесса - вот проблема. А это возможность использовать летальное оружие эффективно, в нужном месте, в нужное время. Не правильно - давать людям летальное вооружение, если у них нет необходимых транспортных средств, чтобы доставить его, нет радиосвязи, нет необходимого топлива для подъезда к полю боя. Получить оружие - это хорошо. Но организационно все происходит как во времена СССР и это нужно менять. Поэтому летальное оружие - это хорошо. Но это не ответ. Ответ - это организация и лидерство.