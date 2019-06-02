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Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»
Известный своими жестокими выходками на Донбассе, бывший главарь «ДНР», который побоялся оставаться со своими «псами» и сбежал в Россию Игорь Гиркин-Стрелков отметил, что он никогда не пытался скрыть того, что «не спешил ложить собственных бойцов при соотношении 7 к 1 в пользу оппонента в полевом бою без никаких шансов на успех. Более того, 90 процентов этих бойцов были местными жителями».
В частности, как пишет replyua.net, на своей странице в социальной сети террорист Гиркин написал: «Убийц, мародеров, врагов, которые не хотели примиряться, тех, которые пытались бить нам в спину – расстреливали по несколько раз по суду, и без такого. Украинским же рыцарям хочу сказать одно – очень жалею, что мало врезал вам, нужно было больше! Но вам необходимо благодарными за то, что я больше не смог – пару известных в Кремле персонажей, если бы на их месте были люди посмелее и поумнее, более чем вероятно, - вам всем бы еще в 2014 хана была. И сто процентов, вам Донбасса не видать бы было, как своих ушей. Не принципиально, было бы это при моем непосредственном участи, или без такого».
Теги: Донбасс, воины, ДНР, ВСУ, Гиркин
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