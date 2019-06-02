Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"

02.06.2019 07:30

Известный украинский журналист Виталий Портников уверен, что Киев не сможет договориться о мире с путинским режимом. Портников в Telegram объяснил, что на самом деле хочет от Украины Кремль, передает "Диалог.UA".

После нашумевшего интервью одного из руководителей студии "Квартал-95" Бориса Шефира и заявления пресс-службы нового президента Украины о том, что бизнес-партнер Владимира Зеленского выражал исключительно свое мнение, открытым остается главный вопрос: а можно ли вообще договориться с Владимиром Путиным? Конечно, важным было бы, чтобы на этот вопрос ответил сам Владимир Зеленский, чтобы именно он ознакомил украинскую общественность о своем представлении относительно не только формата, но и содержания возможных договоренностей. Этого объяснения от Зеленского ожидают не только граждане его собственной страны, но и зарубежные гости администрации президента Украины. Не случайно министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем после встречи с Владимиром Зеленским заявила, что новое руководство Украины "должно получить шанс представить конкретные предложения". Но пока Владимир Зеленский думает о конкретизации своих предложений, давайте попробуем посмотреть на ситуацию глазами самого Владимира Путина. Можно ли с ним договориться? Конечно! Никаких особых проблем в этом нет. Путин всегда идет навстречу тем, кто его понимает и хочет стать его союзником. И он готов начать российско-украинские отношения с "чистого листа". Для этого просто нужно согласиться с очевидным – с тем, что сам Путин и его соратники говорили, начиная с 2014 года. Нужно признать, что в 2014 году в Украине – извините, на Украине - произошел государственный переворот, одним из последствий которого стали выступления граждан – сторонников законной власти в Крыму и на Донбассе. Жители Крыма провозгласили независимость своей республики, которая приняла решение о присоединении к России. И Украина должна признать легитимность этого решения и его соответствие международному праву. А жители Донбасса создали свои "народные республики", с руководством которых должен начать прямые переговоры новый украинский президент Владимир Зеленский. А Владимир Путин готов ему в этом содействовать – настолько, разумеется, насколько он пользуется авторитетом и уважением в "народных республиках". Ведь это – внутренний конфликт. И для его ликвидации президент должен незамедлительно внести в парламент закон о предоставлении русскому языку статуса государственного, ведь на этом языке говорит большинство жителей Украины и вообще – "мы один народ". Ну и, конечно, должна быть обеспечена автономия Донбасса и федерализация Украины – тогда и никаких конфликтов не будет. А безопасность Украины возьмет на себя ОДКБ, ее войска даже могут взять под охрану резиденцию президента. Выводы из событий 2013-2014 годов сделаны: если в Киеве будут расквартированы российские миротворцы, никаких проблем с легитимностью власти не будет никогда, да и власть будет всегда одна и та же. Как в России. Где стабильность, низкие тарифы и высокие пенсии – не за это ли голосовали украинцы? Ну и, конечно, Украина должна незамедлительно отменить все санкции против России и призвать к этому западные страны. Вот тогда и можно будет прекратить войну. И зажить мирно и счастливо, может быть даже – в одной стране. Но пока что Владимир Зеленский вовсе не делает то, чего ожидает от него Владимир Путин. На каждой встрече с западными партнерами он призывает их к сохранению и усилению санкций против России. А это точно не то, что хочет слышать от нового украинского президента старый российский. И уж точно ему не по вкусу призывы Зеленского к россиянам повторить то, что произошло в Украине. Так друзья Путина с ним и о нем не разговаривают. Так разговаривают только враги. А с врагами Путин не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает. Он их просто пересиживает. И именно поэтому никакие договоренности с Зеленским ему не нужны. И никакое прекращение войны в Украине, никакое восстановление ее территориальной целостности не нужно. А экономический успех – просто опасен для его собственного политического будущего. Успеха Путин мог бы пожелать только стране – члену Евразийского экономического союза. Государству, которое хочет в ЕС и уж тем более в НАТО, он может пожелать только краха.