Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака

02.06.2019 19:07

Месть - это блюдо, которое подают холодным!

Но все знаки Зодиака мстят по-своему. И если вы кого-то опасаетесь, самое время узнать, что он может вам приготовить, пишет lifter.

Овен.

Они не ищут причину боли, а просто хотят ее облегчить. Они не умеют коварствовать ночью, но действуют и им все равно, кто первый начал. Овны могут ударить, сжечь вещи неверного партнера, выбросить их через окно, порезать шины в машине.

Телец.

Самые важные ценности для Тельца - это комфорт и удобство. Лучше остерегайтесь прикосновения к их вещам. Если вы украдете их вещи, обманете их в бизнесе, «украдете» их партнера, в которого они вложили много средств, они ударят по самым важным для вас вещам. Их месть может длиться годами.

Близнецы.

Если Близнецы хотят отомстить вам, вы можете только изменить свое имя и переместиться на другой конец света. Поскольку все ваши секреты будут рассказаны всему миру.

Рак.

Они - очень чувствительные люди, поэтому месть может быть чем-то действительно страшным. Если им причинят боль, они могут атаковать даже через пару лет. Они отомстят не только вам, но и вашим потомкам за ошибки ваших предков.

Лев.

Львы не покажут, что им было больно. Они будут гордо держать голову. Но они привселюдно докажут, что вы - некомпетентные и высмеют при всех. Поверьте, они умеют это делать.

Дева.

Они планируют месть до мельчайших деталей. Они ловко расставят вам ловушки и точно определят цели атаки. И обо всем этом вы даже не будете догадываться.

Весы.

Эти люди взвесят сначала все «за» и «против» и только потом будут действовать. Их трудно спровоцировать на месть. Если они решают отомстить, это делается с помощью других людей. Но они справедливы, и иногда не переступят черту.

Скорпион.

Вы очень сильно пожалеете, что когда-то зацепили Скорпионов. Они терпеливо ждут подходящего момента для атаки, собирая всю информацию о вас и ищут зацепку. Они будут играть с вами в кошки-мышки долго.

Стрелец.

Стрельцы ко всему подходят креативно. Их месть - это вызов, открытое соревнование в чем-то. И тут лучше сразу сдаться.

Козерог.

Козероги начнут вам выставлять счет, перечислят все ваши потери и неудачи. Они будут долго-долго вас мучить, доставать или даже таскать по судах. Дотошные до ужаса!

Водолей.

Единственный способ быть по-настоящему свободным - это прощать и забывать. Водолеи так и делают, но при этом занесут ваш телефон во все возможные черные списки.

Рыбы.

Они прекрасно себя чувствуют в роли жертвы, им нравится сочувствие. Рыбы также верят в карму. Но если судьба не спешит, то они мстят черной магией, проклятиями и иглами вуду.