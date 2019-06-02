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Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака

02.06.2019 19:07
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Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака

Месть - это блюдо, которое подают холодным!
Но все знаки Зодиака мстят по-своему. И если вы кого-то опасаетесь, самое время узнать, что он может вам приготовить, пишет lifter.
Овен.
Они не ищут причину боли, а просто хотят ее облегчить. Они не умеют коварствовать ночью, но действуют и им все равно, кто первый начал. Овны могут ударить, сжечь вещи неверного партнера, выбросить их через окно, порезать шины в машине.
Телец.
Самые важные ценности для Тельца - это комфорт и удобство. Лучше остерегайтесь прикосновения к их вещам. Если вы украдете их вещи, обманете их в бизнесе, «украдете» их партнера, в которого они вложили много средств, они ударят по самым важным для вас вещам. Их месть может длиться годами.
Близнецы.
Если Близнецы хотят отомстить вам, вы можете только изменить свое имя и переместиться на другой конец света. Поскольку все ваши секреты будут рассказаны всему миру.
Рак.
Они - очень чувствительные люди, поэтому месть может быть чем-то действительно страшным. Если им причинят боль, они могут атаковать даже через пару лет. Они отомстят не только вам, но и вашим потомкам за ошибки ваших предков.
Лев.
Львы не покажут, что им было больно. Они будут гордо держать голову. Но они привселюдно докажут, что вы - некомпетентные и высмеют при всех. Поверьте, они умеют это делать.
Дева.
Они планируют месть до мельчайших деталей. Они ловко расставят вам ловушки и точно определят цели атаки. И обо всем этом вы даже не будете догадываться.
Весы.
Эти люди взвесят сначала все «за» и «против» и только потом будут действовать. Их трудно спровоцировать на месть. Если они решают отомстить, это делается с помощью других людей. Но они справедливы, и иногда не переступят черту.
Скорпион.
Вы очень сильно пожалеете, что когда-то зацепили Скорпионов. Они терпеливо ждут подходящего момента для атаки, собирая всю информацию о вас и ищут зацепку. Они будут играть с вами в кошки-мышки долго.
Стрелец.
Стрельцы ко всему подходят креативно. Их месть - это вызов, открытое соревнование в чем-то. И тут лучше сразу сдаться.
Козерог.
Козероги начнут вам выставлять счет, перечислят все ваши потери и неудачи. Они будут долго-долго вас мучить, доставать или даже таскать по судах. Дотошные до ужаса!
Водолей.
Единственный способ быть по-настоящему свободным - это прощать и забывать. Водолеи так и делают, но при этом занесут ваш телефон во все возможные черные списки.
Рыбы.
Они прекрасно себя чувствуют в роли жертвы, им нравится сочувствие. Рыбы также верят в карму. Но если судьба не спешит, то они мстят черной магией, проклятиями и иглами вуду.



Теги: Донбасс, месть, характер, знаки Зодиака
 
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