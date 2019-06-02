Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать

02.06.2019 10:51

Все медицинские и немедицинские данные о пациенте являются медицинской тайной. В то же время существуют четко определенные законом ситуации, когда медики не только могут, а должны предоставлять информацию о пациенте. Правовые аспекты этого вопроса и чем руководствоваться медикам, чтобы их действия были правомерными, указано на сайте Министерства здравоохранения Украины, пишут Донецкие новости.

В контексте медицинской тайны есть три важных момента:

Пациент должен иметь полную информацию о состоянии своего здоровья – диагноз, способы лечения, возможные последствия, прогноз развития болезни. Особенно, если речь идет о онкозаболеваниях, психическом расстройстве и тому подобное.

Вся медицинская и немедицинская информация о состоянии здоровья пациента является медицинской тайной. Врач, медсестра, любой другой медицинский работник или другие лица, которым в связи с выполнением их профессиональных или служебных обязанностей стало известно о болезни, не имеют права разглашать любые сведения о пациенте, кроме предусмотренных законодательными актами случаев. В частности, запрещается предоставлять по месту работы или учебы информацию о диагнозе и методах лечения пациента.

Медики должны обеспечить анонимность пациента, если информация, составляющая врачебную тайну, используется в учебном процессе, научно-исследовательской работе, в том числе в случаях ее публикации в специальной литературе.

Наиболее распространенные случаи, в которых врач должен предоставлять информацию о состоянии здоровья пациента (правомерно нарушать медицинскую тайну):

Информацию о состоянии здоровья несовершеннолетних детей медик должен сообщать родителям (усыновителям), опекунам, попечителям (ч.2 ст.285 Гражданского кодекса Украины, ст.39 Закона «Основы законодательства Украины о здравоохранении»).

Если пациент дает согласие на распространение такой информации (ст.21, ч.2 Закона «Об информации»).

Невесты имеют право быть взаимно осведомлены о состоянии здоровья (ст.30 Семейного кодекса Украины).

Сообщать о совершенном насилии в семье в уполномоченные подразделения органов Национальной полиции и предоставлять информацию по вопросам предупреждения насилия в семье по запросу уполномоченных органов (ст.9 Закона «О предупреждении насилия в семье»).

Допускается передача сведений о состоянии психического здоровья человека и оказании ему психиатрической помощи без согласия лица или без согласия его законного представителя для:

организации предоставления лицу, страдающему тяжелым психическим расстройством, психиатрической помощи;

проведения досудебного расследования, составление досудебного отчета в отношении обвиняемых или судебного рассмотрения по письменному запросу следователя, прокурора, суда и представителя уполномоченного органа по вопросам пробации (статья 6 Закона «О психиатрической помощи»). В то же время запрещается без письменного согласия лица или без письменного согласия его законного представителя и врача-психиатра, оказывающего психиатрическую помощь, публично демонстрировать лицо, страдающее психическим расстройством, фотографировать его или делать киносъемку, видеозапись, звукозапись и прослушивать собеседования лица с медицинскими работниками или другими специалистами при оказании ему психиатрической помощи.

Информация о результатах тестирования на ВИЧ, о наличии или отсутствии у человека ВИЧ-инфекции разрешается только:

лицу, в отношении которого было проведено тестирование, родителям или иным законным представителям такого лица; другим медицинским работникам и учреждениям здравоохранения – исключительно в связи с лечением этого лица; иным третьим лицам – только по решению суда в установленных законом случаях (ч.4 ст.13 Закона «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ»).

Сведения о лечении человека в наркологическом учреждении можно предоставлять только правоохранительным органам в случае привлечения этого человека к уголовной или административной ответственности (ст.14, ч.5 Закона «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими»).

В случае смерти пациента члены его семьи или другие уполномоченные ими физические лица имеют право присутствовать при исследовании причин его смерти, знакомиться с выводами о причинах смерти (ч.4 ст.285 Гражданского кодекса Украины). Кроме того, при подготовке ответа на запросы, в том числе адвокатские, в законодательно установленных случаях допускается разглашение медицинской тайны. Таким случаем может быть то, что предоставление информации будет служить интересам родных, близких, наследников, например, для возмещения вреда, причиненного смертью лица. В процессуальном документе уместно будет отметить, что документы, истребуются для защиты своих интересов (для защиты интересов клиента – для юристов) как наследника, в связи со смертью, например, супруга (супруги).

Во время судебных разбирательств, когда для реализации своих прав (обеспечение прав клиентов – для юристов) необходима информация, которая составляет объект медицинской тайны и не подлежит разглашению. Истребовать такие сведения можно в процессе рассмотрения дела в суде, подав ходатайство об истребовании доказательств на основании ст. 137 Гражданского процессуального кодекса Украины.