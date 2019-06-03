Все рубрики раздела
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров
Самки комаров всегда безошибочно определяют свою жертву, ведь недаром многие люди отмечают, что эти насекомые кусают их намного чаще, чем остальных.
Как передает replyua.net, ученые провели масштабные эксперименты и установили, почему комары предпочитают кусать только определенных людей.
Секрет кроется в группе крови. У каждой крови индивидуальный состав, к примеру, у крови второй группы присутствует особый белок антиген, а людей с первой группой крови он отсутствует. После исследования специалисты сделали заключение о том, что комары предпочитают первую группу крови. Именно эту категорию добровольцев, участвующих в исследовании, кусали при любом случае. Ученые пришли к выводу, что причиной этого является особая консистенция крови, на изменение которой влияет отсутствие белков, а также гладкая поверхность эритроцитов.
На втором месте у кровопийцы стоит вторая группа крови. Примечательно, что самки комаров больше любят кровь второй группы отрицательного резус-фактора. А вот людям с третьей и четвертой группой крови повезло намного больше – в основном, насекомые обходят их стороной. Впрочем, ученые не могут установить, как комары определяют группу крови, не попробовав на вкус. А еще этих насекомых очень привлекает запах пота. Они чувствуют его за тысячи метров.
Теги: Донбасс, ученые, комар, группа крови
- В "ДНР" заявили, что донецкие ученые создают нечто уникальное
- Ученые открыли новые полезные свойства популярной приправы
- Ученые расшифровали записи Ньютона и озвучили дату конца света
- Ученые предупреждают о магнитных бурях в октябре
- Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях
- Ученые столкнулись с загадкой светловолосых людей
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- В США появился первый в мире рэпер-миллиардер10:30
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- На дне Мексиканского залива нашли древний корабль10:02
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Стала известна причина поражения Энтони Джошуа09:00
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- Украинские футболисты впервые вышли в четвертьфинал ЧМ U-20 (ВИДЕО)08:40
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина