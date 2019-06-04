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6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться
Давайте признаемся, отношения можно завязать совершенно не с любым человеком.
Есть некоторые типы мужчин, связываться с которыми - себе дороже. И вот от кого нужно держаться подальше, пишет lifter.
Любитель флирта.
Откровенный флирт, вероятно, заставит вас пойти с ним на свидание. Но дело в том, что ему все равно, кому уделять внимание.
Он все время говорит только о себе. А это вряд ли хороший вариант.
Мистический ботаник.
Вам захочется встречаться с ним, потому что он кажется слишком милым. Но он желает, чтобы вы все время были дома, пока он работает.
Мистический ботаник отлично подходит для ваших серьезных отношений, потому что он поможет вам понять, каковы ваши истинные жизненные цели на будущее.
Домосед.
Вытащить его на улицу - то еще приключение. Он не хочет встречаться с вашими друзьями и знакомиться с вашей семьей.
Домосед - отличная практика, чтобы понять, что вы не можете изменить человека, который все еще не знает, что делать со своей жизнью.
Джентльмен.
Любая женщина, которая верит парню, который говорит, что он - джентльмен, не найдет ничего, кроме разочарования. Это - очень серьезная заявка и соответствовать этому статусу - сложно.
Реальные отношения означают, что вы можете чувствовать себя достаточно комфортно, и это не всегда значит по-джентльменски.
Свободный мыслитель.
Он прогрессивен и непредубежден. С ним вам придется очень много спорить и объяснять. Но есть и плюсы в этих отношениях - это большое развитие. Вы никогда не будете застывать на одном месте.
Любитель поговорить про любовь.
Вот этот будет хотеть, чтобы вы рассказали ему о ваших отношениях. Проблема с ним в том, что он на самом деле эмоционально не готов услышать критику. Он перекрутит слова так, что вы окажетесь виноватой во всем.
Теги: Донбасс, отношения, мужчины
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