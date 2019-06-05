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Названы заболевания, передающиеся от городских птиц
Любая городская птица может заразить человека вирусами и инфекциями.
По подсчетам орнитологов, голуби, например, могут переносить до 90 видов различных вирусов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Zdorovia.
Городские птицы часто являются переносчиками хламидиоза, сальмонеллеза, туберкулеза и иерсиниоза (псевдотуберкулеза), листериоза, гриппа, бешенства, токсоплазмоза, криптоспоридиоза. Самым же частым заболеванием, переносимым птицами, которым заражаются люди, является орнитоз.
Орнитоз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся повышением температуры до 39-40 градусов, сухим кашлем, общей интоксикацией организма, в том числе поражением легких, центральной нервной системы и печени с селезенкой. Его возбудителем является Chlamydophila psittaci из числа хламидий, которой заражены большинство городских голубей.
В организме человека орнитоз развивается внутриклеточно. В помете голубей или в перьях бактерия сохраняется до 3 недель. Заражение человека происходит после вдыхания пыли, содержащей высохшие частички испражнений птиц, выделений из клюва или загрязненных частиц пуха.
Вторым по частоте заболеванием, передающимся от голубей и ворон людям, является вертячка — вирусное заболевание, заражение которым может также происходить при вдыхании пыли или при прямом контакте с птицами. У человека это заболевание проявляется в виде конъюнктивита с отеком околоушных лимфатических узлов. Чаще всего им болеют сотрудники лабораторий и птичьих хозяйств.
Во многих городах Европы установлен штраф за кормление городских птиц. Сотрудники лабораторий иногда называют городских голубей «летающими крысами».
Теги: Донбасс, здоровье, болезни, опасность, птицы, голуби
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