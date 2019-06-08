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Важные приметы: подаренный крестик может убить

08.06.2019 19:35
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Важные приметы: подаренный крестик может убить

Если незнакомый человек хочет преподнести вам в подарок крестик, стоит насторожиться, ведь религиозные вещи, подаренные недоброжелателем, могут принести неприятности и даже сократить жизнь, сообщает dailyhoro.
Суеверные люди объясняют запрет на такой подарок с помощью сразу нескольких примет.
1. Символ веры и любви, побывавший в чужих руках, способен впитать в себя чужую судьбу, а затем перенести ее на нового владельца. Вместе с подарком к человеку перейдут болезни и неудачи.
2. Даже если человек дарит крестик с самыми добрыми помыслами и чистыми пожеланиями, сама передача крестика из рук в руки сравнивается с ритуалом «возложение креста». Иными словами, даритель возлагает на другого человека все тяготы своей жизни, отбирая у другого его счастье.
3. В народе верят, что каждый несет свой крест и выбирать его должен сам. Столь важное занятие в прошлом никогда не доверяли посторонним.



Теги: Донбасс, убийство, подарок, приметы, крест
 
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