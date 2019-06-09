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Эти знаки Зодиака уходят из семей чаще всего
Каждый день в мире разрушаются семьи по разным причинам. Чаще всего это случается из-за того, что кто-то уходит. Астрологи считают, что есть три Знака Зодиака, которые чаще других уходят из семьи, пишет from-ua.
Чтобы семьи не разрушались, требуется ответственно подходить к выбору партнера. Важно оценивать любовную совместимость, так как она может иметь определяющее значение. Что бы ни происходило, нужно быть предельно честными друг с другом с первых минут знакомства.
Близнецы
Астрологи отмечают, что Близнецы обладают довольно посредственной любовной совместимостью почти с любым Знаком Зодиака. Связано это с тем, что Близнецы очень сильно отличаются по мировоззрению от большинства людей, а если оно и схоже, то находятся другие «но». Эти люди словно не от мира сего, причем в хорошем смысле — они уникальны по образу мышления, они обладают неординарным умом.
Вполне возможно, что их нестандартность отпугивает людей либо вносит в отношения разлад. Близнецы нередко чувствуют себя одиноко даже в компании любимого человека. Самое интересное, что несоответствие характеров проявляется далеко не сразу, поскольку на начальных стадиях отношений представители этого Знака способны вскружить голову любому. А уж потом различия в общих целях и в мировоззрении часто заставляют Близнецов уходить из отношений.
Лев
Львы — очень категоричные люди. Они не умеют прощать, поэтому часто уходят из семьи первыми, причем иногда довольно рано. Эти люди нуждаются в честном и очень открытом человеке, который захочет всё свое время посвящать только им. Львы могут понять всё, но они не признают предательства, лжи. Редко бывает так, что они прощают кого-то за большой проступок дважды.
Сами они стараются не делать ничего плохого, быть идеальными мужьями и женами. Но их любовь очень быстро обрывается, если они чувствуют пренебрежение со стороны любимого человека. Эти люди не будут терпеть издевательств и жить с тем, кто им не по душе. Вероятность того, что Лев уйдет из семьи, становится выше, когда его второй половинкой оказывается ревнивый человек.
Стрелец
Стрельцы не терпят вмешательства в своё личное пространство. Эти люди ценят свободу больше, чем кто-либо другой. Представители этого Знака Зодиака не терпят вторжения в личные дела, поэтому часто уходят из семьи, если их вторая половинка принадлежит Водной или Земной стихии. Снизить вероятность неудачного брака или отношений Стрельцы смогут, если они будут честны со своей второй половинкой в начале отношений.
Стрельцам необходимо уметь признаваться в том, что они не терпят посягательств на свою самодостаточность. Им нужен человек, который не будет против их желания ставить в приоритет свои личные проблемы. Нужен кто-то такой же, кто-то с большим сердцем и огромным терпением.
Теги: Донбасс, семья, отношения, знаки Зодиака
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