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Семь проверенных способов пережить жару
Есть несколько простых правил.
Пережить жару без риска для здоровья можно, выполняя простые правила. Они помогут привести в норму сердцебиение и снизить кровяное давление, передает Хроника.инфо.
Такой совет дал врач «скорой» Михаил Коневский. Тяжелее всего приходится женщинам в период менопаузы, у которых и так нередки приливы, а также молодым девушкам в период менструаций.
Гипертоникам советуют не выходить на улицу, пока жара не спадет. Что делать, чтобы не страдать от жары:
1. С 12 до 16 часов, когда солнце припекает наиболее сильно, не стоит ни валяться на пляже, ни планировать прогулки в городе. Отсидитесь в это время в кондиционируемых помещениях.
2. Время перейти на облегченное питание. Овощные салаты, нежирная рыба, ягоды-фрукты. Легкая пища лучше усваивается, не заставляя работать желудок (а значит, и кровеносные сосуды) на максимальных оборотах.
3. Если дома жарко, а кондиционера нет, наберите полную ванну холодной воды и оставьте дверь в санузел открытой. Это немного охладит воздух и сделает его не таким сухим. Лучше работает обычный вентилятор, даже если он гоняет горячий воздух по комнате. Направьте его на ноги, ложась в постель, и не накрывайтесь.
4. Если приступ дистонии (головокружение, потемнение в глаза, слабость и тошнота — симптомы схожи с тепловым ударом) застал на улице, сверните в тень, зайдите в любой магазинчик, аптеку — там обычно работают мощные кондиционеры
5. Носите с собой салфетки с нашатырем. Этими салфетками нужно аккуратно протереть виски (главное, не попасть в глаза) и помахать перед носом, чтобы прийти в чувство.
6. Если на улице давление подскочило, придя домой, примите таблетку и полежите, накрыв голову влажным полотенцем. При гипертонии ни в коем случае нельзя пропускать прием лекарств.
Теги: Донбасс, правила, риск, жара
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