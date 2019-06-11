Названы знаки Зодиака, призвание которых — раздражать

11.06.2019 19:24

Среди представителей трех из 12 знаков Зодиака — Лев, Весы и Козерог, больше всего людей, которые сами выбрали призвание раздражать окружающих.

Люди, рожденные под этими знаками, могут вывести из себя даже очень спокойного человека, пишет from-ua.

Львы считают, что все должно быть так, как этого хотят они, и видят себя хозяевами положения. Представители этого знака бывают резкими и могут быть беспринципными. Львы готовы добиваться желаемого с помощью скандалов.

"Иногда они назойливые, иногда — резкие, а иногда — просто несносные", — отметило издание.

Весы часто кажутся очень неорганизованными и халатными. Они очень часто строят козни и уже не считают это чем-то необычным. "…сами Весы искренне продолжают верить, что они – милые и дружелюбные…", — говорится в материале.

Козероги полагают, что правы только они и другие мнения просто игнорируют. Рожденные под этим знаком люди слишком практичны — до тошнотворности, бывают чрезмерно прямолинейными и жесткими.

"Если вы попытаетесь им доказать свою правоту — ждите громкого скандала. Они вытрясут из окружающих всю душу, чтобы добиться выгодных результатов. Однако под этим неуступчивым внешним видом прячется надежная и заслуживающая доверия личность", — подчеркнуло издание.