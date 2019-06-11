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Сезон отпусков: астропсихолог дала важный совет
В Украине стартовал сезон летних отпусков. Кто-то предпочитает ездить на отдых в июне, когда не так жарко и нет скопления туристов, кто-то любит путешествовать в середине лета, а август - это, как известно, самый пиковый сезон. Какую дату выбрать для отпуска - одна из извечных проблем.
"Знай.ua" обратился к астропсихологу Марии Волиной за советом. Мы поинтересовались, как с помощью звезд определить лучшее время для отпуска и чего стоит остерегаться украинцам.
"Во-первых, мне не нравится формулировка "чего нужно остерегаться" - это изначально создает негативно-тревожную рамку. Я могу назвать период, в котором стоит больше соблюдать осторожность с документами, рейсами, стыковками. Это период с 8 июля по 1 августа 2019 года", - поделилась Волина.
Она отметила, что в этот период, если у кого-то длительный перелет и нужно выбирать стыковку между рейсами, то следует брать наиболее длительную стыковку.
"Потому что нередки задержки рейсов - тщательно проверяйте документы, паспорта, визы, чтобы у детей были действительными проездные документы. Потому что в этот период все, что связано с путешествиями - затруднено, но это не означает, что в июле не нужно ехать в отпуск - конечно же, можно", - пояснила астропсихолог.
По словам Волиной, в случае путешествия на автомобиле - следует убедиться, что исправлен навигатор, тщательно, нежели обычно, проверена исправность автомобиля. Она говрит, что пословица "7 раз отмерь, 1 раз отрежь" - наиболее точно характеризует этот период.
"Что касается затмений. Многие мне пишут, 2 июля солнечное затмение, 17 июля лунное - что делать и как быть? В эти дни, если вы аэрофоб или очень тревожно-мнительный человек, то лучше не отправляться в путь. Но есть такая хитрая штука с точки зрения астрологии - то, что началось в день затмения, особенно солнечного, будет долгосрочным и будет продолжаться многие годы, хотя оно будет не так легко осуществимо. Поэтому в день затмения, 2 июля, например, если вы очень хотите за границу, и это будет ваша первая поездка, и вы хотите, чтобы после путешествия сыпались на вас, как из рога изобилия, то отправляйтесь в поездку 2 июля - это закрепит ваше намерение путешествовать. Тут не сколь затмение влияет на благоприятное время для путешествий, сколь ретроградный Меркурий. Поэтому обратите внимание на период с 8 июля по 1 августа. Все остальное нужно смотреть с точки зрения личного гороскопа и для каждого лично", - подытожила астропсихолог.
Теги: Донбасс, отпуск, солнечное затмение, лунное затмение, сезон
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