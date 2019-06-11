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Водители начали отказываться от автомобильных ключей
Согласно новому опросу PULS, в Германии 76% автомобилистов недовольны ключами от автомобилей. Большинство немцев предпочли бы заводить свои машины при помощи смартфона, пишет autonews.
45% немецких водителей, участвовавших в опросе, сказали, что они не знают, куда девать ключи от своего автомобиля. Многие оставляют ключи в незнакомых местах из-за чего теряют их. Кстати, 38% респондентов считают, что благодаря мобильному приложению им больше не придется беспокоиться о том, что они могут потерять ключ от авто.
Только 6% автомобилистов довольны, что имеют ключи. Они считают их вполне удобными и делают их приверженцами бренда.
40% опрошенных автовладельцев готовы рассмотреть возможность замены ключа от автомобиля на мобильное приложение. Эта тенденция набирает обороты. При этом многие уже немедленно готовы перейти на мобильное приложение.
46% мужчин, 32% женщин, и каждый второй владелец кроссоверов высказались за дистанционную блокировку дверей автомобиля. Особенно нравится такая идея водителям, которые проезжают ежегодно от 15 000 и больше километров.
87% немецких водителей уверены в безопасности дистанционных ключей, а 78% считают безопасной систему бесключевого доступа. При этом каждый пятый водитель в Германии или пострадал от мошенников, которые сумели перехватить сигнал систем бесключевого доступа, или знает тех, кто стал жертвой таких преступлений.
Теги: Донбасс, водитель, ключ, отказ, автомобиль
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