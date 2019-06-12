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Как справиться с плохим самочувствием в жару
Для хорошего самочувствия важно много пить чистой воды, хорошо высыпаться, не перегружать желудок тяжелой пищей, а во время пребывания в душном помещении или на улице — постоянно протирать руки и ноги холодной водой.
Когда показатели термометра зашкаливают, наш организм работает на износ, особенно тяжело приходиться сердцу и сосудистой системе, что сказывается на общем самочувствии и может спровоцировать множество неприятных симптомов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Чтобы легче пережить жару важно всегда много пить.
Не менее важное условие хорошего самочувствия — высыпаться. Дело в том, что при нехватке сна силы организма ослаблены, потому нужно сделать максимум для того, чтобы обеспечить себе комфортный ночной отдых. Заснуть в жару крайне сложно, потому перед тем, как лечь в кровать стоит выпить чашечку расслабляющего травяного чая комнатной температуры.
«Обязательно проветривайте все помещения перед сном, можно создать легкий сквозняк. А вот оставлять включенным кондиционер на ночь я бы не рекомендовала. Куда безопаснее охладить помещение и только потом лечь спать, так вы избежите летних простуд и боли в мышцах. В жаркую погоду не стоит увлекаться обильным ужином – горсточки ягод или фруктов вполне хватит, чтобы насытить организм, а жирное и жареное лишь помешает вам спокойно спать и усилит чувство жажды», — говорит специалист.
Чтобы легче спалось, рядом с подушкой можно положить и смоченное холодной водой полотенце.
Еще одной проблемой является тошнота, которая нередко проявляется в жаркий период. Справиться с ней, по словам врачей, помогут продукты с легким вяжущим вкусом — бананы, мятный отвар, морс из черноплодной рябины, шпинат.
Если в жаркую погоду болит или кружится голова, найдите возможность обтереть ноги и руки прохладной водой, даже если находитесь в офисе. Неплохо также было бы приложить к вискам на пару секунд кубики льда, ими же протереть затылок и локтевые сгибы, чтобы снизить артериальное давление.
Теги: Донбасс, здоровье, помощь, советы, жара
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