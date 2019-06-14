Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов

14.06.2019 17:26

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для квартиры или офиса, где приходится бороться с последствиями жаркой погоды за окном.

Эксперты "Здоровья 24" собрали несколько действенных советов, как охладить помещение в жару, если у вас нет кондиционера, передает УНИАН.

1. Заклеить окна с солнечной стороны светоотражающей пленкой

В жаркие дни максимальный теплообмен в помещении происходит именно через окна, кроме того, солнечные лучи нагревают воздух и поверхности, на которые попадают внутрь помещения. Создав препятствие для попадания солнца в комнату, вы предупредите ее нагрев.

Вместо светоотражающей пленки в домашних условиях можно также воспользоваться пищевой фольгой или зеркальной бумагой для упаковки подарков.

2. Вентилятор – отличная альтернатива кондиционеру

Обычный вентилятор в сочетании с несколькими пластиковыми бутылками с прохладной или даже замороженной водой пригодятся вам. Такой самодельный охладитель может обеспечить вожделенную прохладу в жару не хуже мощного кондиционера. Бутылки с ледяной жидкостью достаточно разместить перед работающим вентилятором – эффект почувствуете сразу!

В отличие от кондиционера такой самодельный охладитель воздуха не грозит вам простудой.

3. Влажная уборка

В жаркую погоду ее стоит делать чаще. Для усиления увлажняющего действия можно разбрызгивать воду по комнатам обычным пульверизатором.

Не бойтесь брызнуть немного воды на стены, окна, шторы, мебель. Можете также расставить по квартире емкости с прохладной водой. Испаряясь, она будет охлаждать воздух в комнате и будет снижать его температуру.

Стоит помнить, что при повышенной влажности воздуха переносить жару намного тяжелее!

4. Откажитесь на лето от ковров

На жаркий период лучше убрать из помещения лишние пылесборники. Попробуйте освежить интерьер квартиры, забрав ковры – добавьте живых растений.

Легкую прохладу сможете почувствовать, просто ходя босиком по чистому полу