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Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
Сегодня, 14 июня отмечает свой день рождения президент США Дональд Трамп. Астролог Влад Росс заявил, что американского лидера ждут большие проблемы, как в политической, так и личной жизни, пишет from-ua.
«Хотя у него самая лучшая в мире охрана, ему следует на протяжении всего года тщательно заботиться о своей безопасности. Слишком уж открыт для него Дом смерти и преображений», - отметил Росс в комментарии Главреду.
По словам астролога, неприятности у Дональда Трампа только начинаются. Он утверждает, что американского лидера может ждать какое-то падение, низвержение и даже уход от власти. Мало того, президента США могут попросту убить.
Также во время президентства Трампа Соединенные Штаты ждет глубокий финансово-экономический кризис.
«Америка неожиданно может перейти от экономического роста к экономической стагнации, тем более, после объявленной Китаю "торговой войны". Так что в Штатах возможен неожиданный кризис, а это, в свою очередь, также может привести к падению Трампа», - подытожил эксперт.
Теги: Донбасс, президент, смерть, астрологический прогноз
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