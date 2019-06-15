15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения

15.06.2019 11:38

Было бы здорово, если бы долговечность отношений можно было как-то гарантировать, особенно после того, как в них вложено много сил и времени.

Увы, никаких гарантий нет, и даже самые крепкие отношения могут дать трещину, если их не поддерживать и не защищать, пишет lifter.

Вот 15 вещей, которые убьют даже самые лучшие отношения:

1. Постоянные жалобы.

Неприятности могут случиться с каждым, но если нам хорошо с человеком, то переждать дорожную пробку или долгое ожидание заказа в ресторане не составляет большого труда. А если из-за одной мелочи может испортиться весь вечер, то и отношения под угрозой.

2. Бесконечная игра в адвоката дьявола.

Вы часто спорите только ради спора, как будто вы в суде? Не надо. Умение видеть обе стороны медали похвально, но всё время не соглашаться из принципа — это лишнее.

3. Несовпадение жизненных целей.

Отношения могут казаться идеальными, но если ни один из партнёров не готов идти на жертвы ради осуществления совместных планов, то ваши дороги неизбежно разойдутся.

4. Обиды.

Если конфликт обсуждён, извинения принесены и всё вернулось в норму, нет никаких причин носить в себе обиду. Злопамятность отравляет.

5. Сохранение дистанции на публике.

В здоровых отношениях партнёрам незачем скрывать от других, что они вместе. Если один из них дистанцируется от другого при людях, значит, он не готов к отношениям.

6. Эгоизм в постели.

Если ваша сексуальная жизнь однообразна и вы думаете только о том, как доставить удовольствие себе, между вами возникнет пропасть.

7. Злоупотребление доверием.

Конечно, в хороших отношениях доверие всегда можно восстановить, но слишком частые злоупотребления поставят крест на искренности.

8. Снисходительность.

Отношения дают возможность многому научиться, но не потому, что один из партнёров выступает в роли учителя. Нет ничего унизительнее, чем когда близкий человек постоянно демонстрирует своё интеллектуальное превосходство.

9. Отсутствие свиданий.

Если вы никогда не проводите время вместе, не считая посиделок перед телевизором дома, то отношения начинают надоедать. Рутина — убийца романтики.

10. Непостоянство.

Если сегодня вы влюблены по уши, а назавтра погружаетесь в ледяное равнодушие, ваш партнёр почувствует себя неуверенно и беспокойно.

11. Чрезмерная самоотверженность.

Да, удовлетворять потребности партнёра необходимо, но и о себе забывать не стоит. Никому не нужен партнёр, который теряет свою личность в отношениях.

12. Равнодушие.

Раз уж партнёр с вами, то можно не прилагать усилий, так? Не так. Это работает в обе стороны.

13. Закрытость.

Иногда проще промолчать, чем высказать всё, что у вас на уме, но когда недовольство накапливается, это заканчивается взрывом, от которого не так-то просто оправиться.

14. Отсутствие близости.

Близость бывает не только сексуальной, но и эмоциональной. Партнёры должны слушать друг друга и поддерживать чувство единения.

15. Отказ в сексе.

Секс — неотъемлемая часть здоровых романтических отношений. Если один из партнёров считает иначе, отношения долго не продержатся.