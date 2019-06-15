Все рубрики раздела
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения
Было бы здорово, если бы долговечность отношений можно было как-то гарантировать, особенно после того, как в них вложено много сил и времени.
Увы, никаких гарантий нет, и даже самые крепкие отношения могут дать трещину, если их не поддерживать и не защищать, пишет lifter.
Вот 15 вещей, которые убьют даже самые лучшие отношения:
1. Постоянные жалобы.
Неприятности могут случиться с каждым, но если нам хорошо с человеком, то переждать дорожную пробку или долгое ожидание заказа в ресторане не составляет большого труда. А если из-за одной мелочи может испортиться весь вечер, то и отношения под угрозой.
2. Бесконечная игра в адвоката дьявола.
Вы часто спорите только ради спора, как будто вы в суде? Не надо. Умение видеть обе стороны медали похвально, но всё время не соглашаться из принципа — это лишнее.
3. Несовпадение жизненных целей.
Отношения могут казаться идеальными, но если ни один из партнёров не готов идти на жертвы ради осуществления совместных планов, то ваши дороги неизбежно разойдутся.
4. Обиды.
Если конфликт обсуждён, извинения принесены и всё вернулось в норму, нет никаких причин носить в себе обиду. Злопамятность отравляет.
5. Сохранение дистанции на публике.
В здоровых отношениях партнёрам незачем скрывать от других, что они вместе. Если один из них дистанцируется от другого при людях, значит, он не готов к отношениям.
6. Эгоизм в постели.
Если ваша сексуальная жизнь однообразна и вы думаете только о том, как доставить удовольствие себе, между вами возникнет пропасть.
7. Злоупотребление доверием.
Конечно, в хороших отношениях доверие всегда можно восстановить, но слишком частые злоупотребления поставят крест на искренности.
8. Снисходительность.
Отношения дают возможность многому научиться, но не потому, что один из партнёров выступает в роли учителя. Нет ничего унизительнее, чем когда близкий человек постоянно демонстрирует своё интеллектуальное превосходство.
9. Отсутствие свиданий.
Если вы никогда не проводите время вместе, не считая посиделок перед телевизором дома, то отношения начинают надоедать. Рутина — убийца романтики.
10. Непостоянство.
Если сегодня вы влюблены по уши, а назавтра погружаетесь в ледяное равнодушие, ваш партнёр почувствует себя неуверенно и беспокойно.
11. Чрезмерная самоотверженность.
Да, удовлетворять потребности партнёра необходимо, но и о себе забывать не стоит. Никому не нужен партнёр, который теряет свою личность в отношениях.
12. Равнодушие.
Раз уж партнёр с вами, то можно не прилагать усилий, так? Не так. Это работает в обе стороны.
13. Закрытость.
Иногда проще промолчать, чем высказать всё, что у вас на уме, но когда недовольство накапливается, это заканчивается взрывом, от которого не так-то просто оправиться.
14. Отсутствие близости.
Близость бывает не только сексуальной, но и эмоциональной. Партнёры должны слушать друг друга и поддерживать чувство единения.
15. Отказ в сексе.
Секс — неотъемлемая часть здоровых романтических отношений. Если один из партнёров считает иначе, отношения долго не продержатся.
Теги: Донбасс, отношения, разрушения, мужчины, женщины
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Вблизи Торецка произошла авария на шахте. Погибли горняки09:38
- Большие очереди! На линии разграничения скопилось почти 300 машин09:01
- Мариуполь накрыл оранжевый дым, который в Метинвесте назвали "мелочью"08:35
- Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»07:44
- Оккупанты в Амвросиевке "угробили" комбинат, который пережил СССР, людей массово увольняют07:29
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения22:23
- Доигрался! В Мариуполе алабай откусил пальцы мужчине22:01
- Паспорт гражданина РФ получил главный коммунист Горловки21:29
- Екс-регіонал Єфремов увійде в першу 10-ку "Оппоблоку"13:58
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Медведчук узнал, как на самом деле Путин относится к Зеленскому13:10
- Прорыв ВСУ на Донбассе: в РФ испугались, что дойдут до границы12:47
- Россия передала Украине освобожденного капитана рыболовецкого судна12:22
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Переодели в штатское и отвезли в морг: У боевиков большие потери11:20
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Главарь ДНР Денис Пушилин и его друзья принимали участие в африканской авантюре Кремля13:37
- Троица-2019: какие травы святить на Зеленые праздники и зачем11:59
- 15 вещей, которые разрушают даже лучшие отношения11:38
- Яценюк объяснил, что «убило» рейтинг Порошенко11:05
- Как закончить войну на Донбассе: в России назвали имя посредника между Путиным и Зеленским10:39
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Ракам надо избегать непредсказуемых конфликтов: гороскоп на 15 июня08:00
- Апокалипсис: американский священник назвал дату и причину20:29
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз18:12
- Как охладить квартиру без кондиционера: ценные советы от экспертов17:26
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз
- Зеленский неожиданно выезжает на Донбасс - детали решения
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса